Відомий український режисер після заяви про рак шкіри заговорив про стадію й від чого він відмовився

Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

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Український режисер Олексій Комаровський поділився новими подробицями боротьби з раком шкіри. Після оголошення діагнозу він уже визначився з подальшим лікуванням і готується до операції, а також переглянув деякі свої звички.

В інтерв’ю «РБК-Україна» режисер зізнався, що не очікував зіткнутися з таким захворюванням, хоча в його родині вже були схожі випадки. Особливо несподіваним для нього стало те, що злоякісне утворення з’явилося на обличчі.

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Комаровський не став називати конкретну стадію захворювання, однак зазначив, що наразі воно не має агресивного перебігу. За словами режисера, він налаштований на одужання та розуміє важливість своєчасного лікування й подальшого спостереження.

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«Я точно не відчув те, що люди відчувають в дуже агресивних чи інших серйозних стадіях. Жити я буду. Якщо не запущу, все вчасно зроблю і буду слідкувати», — поділився Олексій.

Олексій Комаровський / © РБК-Україна

Після встановлення діагнозу режисер також вирішив змінити спосіб життя. Зокрема, йому довелося відмовитися від засмаги, яку раніше дуже любив. Водночас власну історію Комаровський хоче використати, аби нагадати іншим про важливість уважного ставлення до здоров’я.

«Я вже прийняв. Є план дій і конкретні процеси. Вже я собі заборонив певні речі: засмаги. Я дуже любив засмагати. Сонце — заборонена штука для мене. Але мене надихнуло те, хто з відомих людей з цим боровся. Я не можу це сховати й мені треба просто сказати: так, це є, не повторюйте моїх помилок. Тепер маю заряд нагадати про це людям», — розповів режисер.

Олексій Комаровський / © РБК-Україна

Нині уражену ділянку на обличчі Олексій прикриває пластирем. Він не намагається приховувати зміни у зовнішності та спокійно ставиться до майбутніх післяопераційних наслідків. За його словами, втручання буде помітним, однак хвороба зараз не позбавляє його енергії та бажання працювати.

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«Я можу ходити з таким пластирем і нікому нічого не пояснювати. Зараз готуюсь до операції. Після операції буде взагалі така велика штука. Але нічого, нормально. Вона не забирає сили, на цій стадії. Я енергійний. Вона могла вибити мене морально, але я зібрався й працюю, маючи більше натхнення», — зізнався Комаровський.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Комаровський вже ділився, як саме дізнався про рак і назвав перші симптоми.

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