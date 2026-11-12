Відомий український режисер, у якого рак, переніс третю операцію на обличчі і показався в лікарні

Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

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Відомий український режисер Олексій Комаровський, який у жовтні розповів про діагностований у нього рак шкіри, переніс третю операцію на обличчі.

Про це знаменитість зізнався у своєму Instagram. Зокрема, у режисера виявили рак шкіри, який поширився саме на обличчі. Олексію Комаровському за рік вже зробили третю операцію. Він опублікував фото, які були зроблені в лікарні. На кадрах у режисера можна помітити пластир над бровою, який йому наклали після хірургічного втручання.

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Олексій Комаровський також поділився, що третя операція тривала чотири години. Попри це він почувався комфортно. На щастя, саме хірургічне втручання теж минуло добре.

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Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

«Третя операція за рік! Все минуло добре! Залишу тут на пам’ять про цей день, про вчасно проведену операцію, про мегапрофесійних лікарів і клініку, де навіть 4-годинна операція минає у максимально позитивній атмосфері і з музикою», — ділиться режисер.

Олексій Комаровський у лікарні / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Тим часом підписники Олексія Комаровського, серед яких чимало зірок, бажали йому скорішого одужання та легкої реабілітації.

Швидкого відновлення! (акторка Анастасія Цимбалару)

Міцно обіймаємо тебе! Нехай все мине! (блогерка Христина Решетнік)

Ти молодець! (акторка Наталка Денисенко)

Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Нагадаємо, нещодавно Олексій Комаровський чесно зізнався, від чого відмовився після того, як у нього діагностували рак. Також він заговорив про стадію свого онкологічного захворювання.

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