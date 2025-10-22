ТСН у соціальних мережах

Відомий український режисер заявив про "приліт" у свій будинок і нажахав наслідками: "Важка ніч"

У час російського обстрілу 22 жовтня Комаровського не було вдома.

Олексій Комаровський

Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Відомий український режисер Олексій Комаровський нажахав наслідками російського обстрілу Києва 22 жовтня.

У своєму фотоблогу знаменитість повідомив, що окупанти поцілили у його будинок ворожим снарядом. Комаровський мешкає у Києві, але саме у день масованого обстрілу був за кордоном. Саме там режисер знімає нову кінокартину разом з декількома українськими акторами. Тож, на щастя, він не отримав жодних ушкоджень.

Олексій також показав будівлю, яку охопило полум’я. Він зазначив, що хоч і сам не постраждав, проте його сусіди були свідками «прильоту» безпосередньо на місці. Та, за словами зірки, дивом уцілили, хоча й залишилися шокованими.

Олексій Комаровський показав наслідки ворожого обстрілу своєї квартири 22 жовтня / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Олексій Комаровський показав наслідки ворожого обстрілу своєї квартири 22 жовтня / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Олексій Комаровський показав наслідки ворожого обстрілу своєї квартири 22 жовтня / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Олексій Комаровський показав наслідки ворожого обстрілу своєї квартири 22 жовтня / © instagram.com/aleks_komarovskyi

«Рідний Київ. Важка ніч. Поки я у відрядженні до мене у будинок прилетіло. Сусіди шоковані. Слава Богу всі живі», — повідомив Комаровський.

Зазначимо, у ніч проти 22 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні, запустивши ракети та ударні безпілотники. Унаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблі та поранені. Зокрема, у Києві постраждали 30 людей, серед них — п’ятеро дітей.

Нагадаємо, нещодавно співачка Jerry Heil після жахливого обстрілу України звернулася до світу з важливою заявою. Артистка в оригінальний спосіб привернула увагу до критичної проблеми.

