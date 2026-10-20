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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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1184
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2 хв

Відомий український режисер зізнався, як виявив у себе рак на обличчі: "Нічого не боліло, не турбувало"

В Олексія Комаровського рак шкіри, який поширився на обличчі. Знаменитість розкрив, як про це дізнався, та звернувся до прихильників із порадою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Олексій Комаровський

Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Відомий український режисер Олексій Комаровський зізнався, як виявив у себе рак на обличчі.

Днями знаменитість розповів, що у нього діагностували онкологічне захворювання. У режисера рак шкіри, який виявили на обличчі. В Instagram він розповів, що випадково дізнався про це. Річ у тім, що Комаровського нічого не турбувало і нічого не боліло. Єдине, що на обличчі спочатку була пляма, яка згодом збільшилася і нагадувала висипання. Режисер не звертав на це уваги, доки його подруга наполегливо не попросила піти на огляд до лікаря. Медик виявив, що то в Олексія не пляма, а прояв раку шкіри.

«Спочатку була просто якась червона пляма на обличчі декілька місяців. Потім якийсь прищ наріс. Нічого не боліло, нічого не турбувало. Я думав, може, укус якийсь. Моя подруга мені тричі сказала сходити провіритися. Я пішов, думав, де я, а де рак, це нереально. Реально… Коли мені сказали, я аж пропітнів. Найпідступніше те, що зовні ураження може бути зовсім маленьким, а під шкірою — поширюватися значно глибше й ширше, ніж здається», — пригадав режисер.

Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Олексій Комаровський також звернувся до прихильників із важливою заявою. Він запевнив, що ділиться своєю історією не для співчуття, а лише хоче своїм прикладом привернути увагу до раку шкіри. Знаменитість говорить, що саме цей тип онкологічного захворювання може мати безсимптомний перебіг, тож краще зайвий раз сходити до дерматолога, щоб у разі чого вчасно виявити та почати лікування.

«Я розповідаю свою історію не для того, щоб мене жаліли, а для того, щоб ви не припустилися моїх помилок. Сходіть до дерматолога та перевірте шкіру. Це не означає, що кожна плямка — це рак. Я про те, щоб ви перевірилися і знали, що все добре, або виявили його на ранній стадії і дали бій. Ваше здоров’я — у ваших руках», — додав режисер.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Комаровський зізнався, що у нього діагностували рак. Режисерові потрібна термінова операція.

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