Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2036
Час на прочитання
2 хв

Відомий український співак долучився до лав ЗСУ: "Я вже майже в окопі"

Він звернувся до прихильників з намету та розповів, як минає бойове навчання

Автор публікації
Злата Ковтун
Олександр Кварта

Олександр Кварта / © instagram.com/avkvarta

Український композитор і виконавець Олександр Кварта повідомив, що приєднався до Збройних сил України.

Артист поділився відео в Instagram 25 серпня, де з’явився у військовій формі.

Кварта розповів, що наразі проходить навчання разом із побратимами та зазначив, що зробив цей крок, аби наблизити перемогу. Співак підкреслив, що раніше часто отримував у соцмережах запитання, чому досі не на війні, тож тепер може відверто відповісти, що вже на шляху до передової.

Олександр Кварта / © instagram.com/avkvarta

Олександр Кварта / © instagram.com/avkvarta

"Я з міркувань ТЦК став кориснішим у лавах ЗСУ — не перекриваючи волонтерські збори, а з автоматом у руках і до окопу", — пояснив артист.

У своєму зверненні Кварта також закликав шанувальників не припиняти допомогу армії та продовжувати підтримувати збори на потреби українських захисників. Він наголосив, що навіть перебуваючи на службі, не відмовляється від своєї місії — надихати та об’єднувати людей, але тепер це відбувається вже у військовому строю.

Олександр Кварта: що відомо

Олександр Кварта — український співак і композитор, якого добре пам’ятають за участю в шоу "Україна має талант". Його пісня "Сеньйорита, я влюблен" стала хітом і принесла артисту широку популярність.

Народився він у місті Охтирка Сумської області, від дитинства займався музикою та танцями. У студентські роки почав писати пісні та виступати, а згодом став учасником кількох телепроєктів, включно з нацвідбором на "Євробачення".

Олександр Кварта / © instagram.com/avkvarta

Олександр Кварта / © instagram.com/avkvarta

Кварта певний час жив у Росії та вірив, що там легше здобути визнання. Навчався у Московському університеті культури та мистецтв, але згодом повернувся до України. Цікавий факт — написану ним пісню "По дорозі до сонця" виконувала Алла Пугачова, за що артист отримав авторський гонорар.

У творчому доробку співака — концерти, благодійні виступи та проєкти з відродження українських козацьких пісень. Під час АТО він часто їздив до військових.

Разом із дружиною Ольгою, з якою познайомився на музичному фестивалі, виховує двох синів.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ ліквідували племінника путініста Зверєва. Він був окумантом, який воював проти України.

