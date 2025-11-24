ТСН у соціальних мережах

Відомий український співак на тлі розриву з дівчиною повідомив про поповнення в родині

Роман Скорпіон замилував світлиною з новонародженим малюком.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Роман Скорпіон

Роман Скорпіон / © Пресслужба Романа Скорпіона

Український співак Роман Скорпіон поділився радісною звісткою про народження малюка.

Артист у фотоблогу оприлюднив кадр з одного з пологових Львова. На ньому видніється чоловіча рука, яка тримає маленький кулачок. Роман у дописі зазначив, що у нього в родині народився малюк і поки що не розкрив ані його імені, ані обличчя.

«На одного Скорпіона більше», — замилував виконавець.

Допис Романа Скорпіона

Допис Романа Скорпіона

До слова, співак не став вдаватися у подробиці, але точно приголомшив юзерів. Річ у тім, що зовсім нещодавно Скорпіон натякав на болісний розрив з дівчиною, а тепер ділиться звісткою про народження дитини. Тож поки невідомо — чи він став батьком чи все ж таки хтось з його родини.

Тим не менш, зірки та фани почали вітати Скорпіона й бажати новонародженому всього найкращого.

  • Вау, клас!!! Вітаю від всього серця, нехай буде здоровенький

  • Що відправляємо Романа Романовича у декрет?

  • Щиро вітаю, ростіть здоровенькі

Нагадаємо, нещодавно зірка «Орла і Решки» також повідомив про поповнення в родині. У шоумена народилася донечка і він вже розсекретив її ім’я та показав у пологовому.

