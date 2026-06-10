Відомий український співак несподівано возз’єднався з колишньою і довів фанів до сліз

THE OLEG і ексобраниця

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Український співак THE OLEG презентував новий кліп на пісню «Останній раз» і заінтригував фанів.

Так, артист запрем’єрив трек, що базується на реальній історії його колишніх стосунків. У пісні він передає стан, знайомий багатьом — коли люди вже не разом, але між ними досі залишаються спогади, емоції та невидимий зв’язок. Окремий акцент артист робить на важливості берегти стосунки та не знецінювати те, що відбувається «тут і зараз».

У кліпі THE OLEG уперше настільки відкрито показав особисте життя. Головну роль у відео виконала його колишня дівчина Аня, з якою артист був у стосунках понад п’ять років. За сюжетом відео — це випадкова зустріч двох людей, які колись кохали одне одного, але пішли різними шляхами.

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«Коли я писав цей трек, то часто згадував нашу історію з Анею. Я завжди будував свою творчість на щирості, тому для мене було важливо, щоб саме вона стала головною героїнею кліпу. Лише так можна було чесно передати ті емоції та переживання, про які ця пісня», — зізнався артист.

Повернення ексзакоханої у спільний творчий проєкт стало несподіванкою для фанів і додало відеороботі ще більшої емоційної глибини.

Це ж наскільки потрібно бути сильним людьми, щоб залишитися в гарних стосунках після розлучення… Плачу

Олеже, ти вмієш дивувати. Співаєш чудово, а кліп вийшов просто фантастичний і дуже душевний

Плачу. Це дуже чуттєва історія. А ви насамперед сильні люди, які змогли гідно закінчити цю історію. Не кожному дано відпустити одне одного без образ і зберегти тепло та повагу

Нагадаємо, нещодавно співак Іван Люленов також несподівано показався з колишньою і спантеличив фанів.

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