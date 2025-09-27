Відомий український співак оселився за кордоном під час війни та пояснив чому

VovaZIL’Vova / © instagram.com/vovazilvova.official

Відомий український виконавець VovaZIL’Vova, він же Володимир Парфенюк, прокоментував своє перебування не в Україні.

Володимир пояснив це тим, що пріоритети в його житті розставлені інакше. Водночас він додав, що дуже поважає українських військових, зокрема митців, проте сам не збирається залишати США задля оборони рідної держави.

"Я вважаю, що цінність людського життя є вища за все інше. Питання воювати чи ні кожен вирішує самостійно. Низький уклін тим, хто пішов захищати українську землю, та щире співчуття тим, хто втратив близьких", — неоднозначно зауважив артист в інтерв’ю BLIK.

Він додав, що свій вибір зробив ще 2014 року, а рішення виїхати до інших країн остаточно склалося тоді ж. За словами виконавця, до 2021 року він з дружиною жив на дві країни, проте ситуація змінилася після того як Росія почала повномасштабну війну проти України.

VovaZIL’Vova підкреслив, що, залишаючись за кордоном, він зберігає власну безпеку та можливість дбати про родину. Співак заявив, що підтримує Україну у свій спосіб — через творчість та культурну діяльність.

