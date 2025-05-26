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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Відомий український співак освідчився обраниці після п'яти років стосунків і зворушив фото

SAMCHUK здивував обраницю романтичним сюрпризом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Андрій Самчук з обраницею

Андрій Самчук з обраницею / © instagram.com/samchuk.ua

Український співак SAMCHUK, відомий своїми хітами "Мадам", "Вона" та іншими, освідчився дівчині Христині, з якою перебуває у стосунках близько п’яти років.

Про кардинальні зміни в особистому житті артист повідомив у фотоблогу. Андрій Самчук (справжнє ім'я зірки) опублікував зворушливі кадри свого освідчення у Києві. Так, співак завчасно подбав про локацію на узбережжі зі свічками та декораціями та запросив музикантів.

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

В романтичній атмосфері виконавець став на одне коліно та простягнув обраниці обручку із заповітною пропозицією стати дружиною. У відповідь щасливий Самчук отримав "так" і подарував коханій букет квітів. Христина не стримувала емоцій і закружляла у танці та поцілунках з нареченим на мальовничій локації.

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

Андрій Самчук освідчився дівчині / © instagram.com/samchuk.ua

Наприкінці вечора на закоханих чекав ще один сюрприз – феєрверк і друзі, які увесь цей час таємно спостерігали за Андрієм і Христиною. Тож після офіційної частини вони підійшли вітати пару з гучними оваціями та обіймами.

Нагадаємо, нещодавно учасниця "Холостяка" Саша Погорєлова також повідомила про свій новий статус. Бізнесвумен показала кадри з весілля й замилувала поцілунками з чоловіком.

Дата публікації
Кількість переглядів
127
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