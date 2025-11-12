Відомий український співак пережив болісний розрив і зробив заяву: "Це стало переломним моментом"

Роман Скорпіон / © Пресслужба Романа Скорпіона

Реклама

Український співак Роман Скорпіон поділився особистими переживаннями, які лягли в основу його нової композиції «Я іду без тебе далі».

У пісні артист переосмислює минуле, говорить про силу відпускання й момент, коли людина починає жити для себе. Попри те, що виконавець тримав подробиці особистого життя за сімома замками, він визнає, що пройшов непростий період. Ба більше, отямитися Романові допоміг фахівець.

«Я почав працювати з психотерапевтом — і це стало переломним моментом. Я побачив, що можу бути собою: мати власні думки, вподобання, поведінку, інтереси. Коли почув пісню „Я іду без тебе далі“, одразу відчув — це про мене. Про те, як я прощаюся з минулим, із тим Романом, який був комфортним для інших, але не для себе», — зізнався артист.

Реклама

Співак натякнув, що зараз його серце вже вільне. І додає, що раніше він жив чужими очікуваннями, намагаючись бути зручним для всіх, окрім самого себе. Але саме робота над собою допомогла йому знайти новий баланс і впевненість. Водночас ділитися деталями артист поки не готовий.

«Колись я жив чужими емоціями, правилами, думками. Був зручним для всіх, окрім себе. Зрештою я зрозумів: це не моє життя, а сценарій, який мені нав’язали. Щастя любить тишу. Іноді навіть без теми любові чи стосунків. Чим менше ти говориш про особисте — тим більше воно твоє. Тож хай буде просто: я — щасливий», — заінтригував Скорпіон.

Роман Скорпіон / © Пресслужба Романа Скорпіона

Та все ж Роман поділився, якою бачить свою музу. Артист наголосив, що у партнерці перш за все звертає увагу на світогляд і вміння бути на одній хвилі, підтримувати.

«Ідеальних людей не існує. Але для кожного є свій ідеал. Для мене краса — це не вигляд цукерки. Вона у внутрішньому світі, у мудрості. Важливо, щоб жінці можна було довірити секрети, відчути її підтримку та просто сміятися з елементарних речей. Має значення не те, як вона виглядає, а як із нею ти почуваєшся», — зазначив Скорпіон.