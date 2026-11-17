Іван NAVI / © instagram.com/ivan_naviofficial

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Український співак Іван NAVI повідомив про операцію на носі та розсекретив, через яку давню травму йому довелося лягти під ніж.

Про хірургічне втручання артист розповів в Instagram. Він опублікував фото після операції та поділився подробицями проблеми, яка роками завдавала йому дискомфорту. Як з'ясувалося, причиною стала травма, отримана ще під час занять боксом. Тоді співак активно брав участь у змаганнях. Згодом наслідки того випадку почали позначатися на його самопочутті. Зокрема, виконавцеві ставало дедалі важче дихати.

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«Колись давно, займаючись боксом, постійно їздив на змагання. І одного дня мені зламали ніс», — пригадав Іван NAVI.

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Іван NAVI / © instagram.com/ivan_naviofficial

Також артист розповів, що через травму в нього з'явився постійний хропіння. За словами виконавця, це неабияк дошкуляло його дружині. Втім, сам співак довго відкладав візит до операційної та лише тепер знайшов час і можливість розв'язати проблему.

«Щоразу відкладав цю операцію на ніс, але нарешті зʼявився час і можливість зробити септопластику (мені вирівнювали саме перегородку)», — пояснив співак.

Допис Івана NAVI / © instagram.com/ivan_naviofficial

Тепер на Івана NAVI чекає період відновлення. Виконавець сподівається, що після втручання зможе нарешті вільно дихати та позбутися багаторічного дискомфорту.

Перед операцією Іван NAVI заінтригував підписників коротким повідомленням в Instagram-stories. Тоді співак опублікував фразу: «Настав день ікс», не розкриваючи подробиць майбутнього втручання.

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Допис Івана NAVI / © instagram.com/ivan_naviofficial

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