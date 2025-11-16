Відомий український співак після госпіталізації на тлі проблем з серцем зробив заяву

Олег Собчук / © facebook.com/oleg.sobchuk

Фронтмен українського рок-гурту «Скай» Олег Собчук уперше вийшов на зв’язок до шанувальників після новини про його термінову госпіталізацію.

Так, напередодні гурт повідомив, що 45-річного співака було терміново госпіталізовано та лишено під пильним наглядом медиків. У заяві йшлося, що у Собчука діагностували передінфарктний стан. На щастя, завдяки швидкій реакції медиків стан музиканта вдалося стабілізувати.

Допис гурту “Скай”

Проте згодом цей допис зник, чим ще більше стривожив фанатів. Тож, аби заспокоїти публіку, сам Собчук зробив заяву. Вийшовши на зв’язок у Facebook, співак коротко запевнив, що вже зараз з ним усе гаразд.

«Жити буду», — лаконічно та обнадійливо написав Олег.

Допис Олега Собчука / © facebook.com/oleg.sobchuk

Деталей артист поки не розголошує. Однак, відомо, що Олег разом з іншими учасниками гурту «Скай» має чимало запланованих концертів у найближчому майбутньому. Тож, вочевидь, виступи як в Україні, так і за кордоном, поки не скасовувалися та відбуватимуться за графіком.

