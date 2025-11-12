Відомий український співак після мобілізації розкрив, де зараз служить, і показав фото

Олександр Кварта / © instagram.com/avkvarta

Український співак і композитор Олександр Кварта, якого наприкінці серпня мобілізували до лав Збройних сил України, поділився, де нині проходить службу.

На своїй сторінці в Instagram артист повідомив, що став частиною Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. За його словами, під час військової служби, він продовжує займатися творчістю.

«Продовжую займатися своєю професійною діяльністю в складі Окремої Президентської бригади ім. Богдана Хмельницького. Був радий співати разом із „Do diez Band“ в благодійному концерті», — поділився Кварта.

Олександр Кварта / © instagram.com/avkvarta

У коментарях шанувальники Кварти потішилися за те, що у війську він займається своєю улюбленою справою. І водночас побажали йому творчого натхнення.

Сашо, я дуже рада, що ти знову займаєшся улюбленою справою, яка приносить важливу допомогу нашим захисникам

Сашо, дякую за Україну!

Бажаю здоров’я і наснаги, Олександре!

Зазначимо, ще наприкінці літа музикант повідомив про свою мобілізацію працівниками ТЦК. Тоді він зазначив, що проходить навчання разом із побратимами, щоб бути корисним на фронті.

