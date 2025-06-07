Відомий український співак після співпраці з Тіною Кароль розкрив правду про їхні стосунки

Shumei й Тіна Кароль / © instagram.com/shumei.music

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Український співак Олег Шумей, він же Shumei, поділився деталями співпраці з Тіною Кароль.

Так, артист пригадав їхню роботу над спільним проєктом. Зокрема, мова йде про хіт Тіни Кароль Кароль "Выше облаков", який він переклав українською. За словами виконавця, співачка глибоко відчуває музику. Її підхід до творчості не схожий на звичайну студійну рутину — це щось інтуїтивне та справжнє. Саме тому виконавець дослухався до її порад під час переспіву.

"Я не пам’ятаю, що нам ставили якісь умови щодо цієї пісні, однак все ж таки я вважав за необхідне показати свій варіант перекладу, тому що це її пісня. Вона не була суворою в оцінках, підказала лише якісь деталі, які можна було б підправити. Загалом їй все сподобалося", - розповів Shumei в інтерв'ю oboz.ua.

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Тіна Кароль і Shumei / © instagram.com/shumei.music

Попри таку теплу творчу співпрацю, Олег визнає, що у звичайному житті вони не підтримують постійного контакту. Їхні стосунки — доброзичливі, однак з повагою до особистого простору. Тож, хоч Shumei й може зателефонувати Кароль, але все ж не зловживає цим.

"Які в нас стосунки в звичайному житті? Хороші, але сказати, що я можу зателефонувати їй у будь-який момент, буде неправдою. Я намагаюся не турбувати, бо вона людина зайнята. У неї свої справи, в мене – свої. Але якщо потребую поради, то можу написати. Жодних обмежень у спілкуванні, як мені здається, між нами немає. Проте це не означає, що я кожен день їй щось пишу чи відправляю", - пояснив виконавець.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль зізналася, чим закінчився її конфлікт з Олею Поляковою та у яких стосунках вони зараз.