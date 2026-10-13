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- Гламур
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Відомий український співак після важких запоїв кинув алкоголь і зізнався, чим його замінив
Вже понад три роки як MELOVIN не вживає жодних спиртних напоїв.
Український співак MELOVIN, який мав алкогольну залежність, позбувся її завдяки кардинальній зміні способу життя.
Так, ще три роки тому у свої 26 років він прийняв рішення більше не пити ані краплі алкоголю. І все завдяки тому, що зірка відчув різке погіршення фізичного та ментального здоров’я. Вагому роль також відіграло забування деяких епізодів з життя на тлі залежності.
У результаті MELOVIN збагнув свою межу та тримається подалі від спиртних напоїв навіть у великих компаніях. За його словами, навіть поруч з людьми, які випивають, у нього не виникає спокуси приєднатися та згадати, який на смак алкоголь.
«Мене нічого не тримає. Я просто розумію, що одного келиха не буває. Мені не треба пробувати ще раз, щоб це знову для себе зрозуміти. Не хочу себе труїти. І я відчуваю кайф від життя без нічого, без допінгів. Ну, крім кави з кофеїном», — наголосив зірка в інтерв’ю blik.ua.
Натомість MELOVIN взявся за набагато кориснішу звичку. Він запевняє, що тепер замість алкоголю постійно чаює й тішиться своїй бадьорості на наступний ранок без похмілля.
«Я чайочок „ганяю“. Мені абсолютно нормально. Навпаки, воно працює так, що я пишаюся тим, що не п’ю. Якось я ночував у друзів. Вони всі пили алкоголь, а я весь вечір пив чай. Вранці виходжу — вони всі втомлені, голова болить, а в мене нічого. Підійшов до дзеркала, подивився на себе й подумав: ну так, остання кружка чаю була зайва», — сміючись сказав MELOVIN.
Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Приходько несподівано назвала Олю Полякову «хабалкою», а її творчі експерименти — «п’яною дворовою діччю».