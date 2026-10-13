Відомий український співак після важких запоїв кинув алкоголь і зізнався, чим його замінив

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Український співак MELOVIN, який мав алкогольну залежність, позбувся її завдяки кардинальній зміні способу життя.

Так, ще три роки тому у свої 26 років він прийняв рішення більше не пити ані краплі алкоголю. І все завдяки тому, що зірка відчув різке погіршення фізичного та ментального здоров’я. Вагому роль також відіграло забування деяких епізодів з життя на тлі залежності.

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У результаті MELOVIN збагнув свою межу та тримається подалі від спиртних напоїв навіть у великих компаніях. За його словами, навіть поруч з людьми, які випивають, у нього не виникає спокуси приєднатися та згадати, який на смак алкоголь.

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«Мене нічого не тримає. Я просто розумію, що одного келиха не буває. Мені не треба пробувати ще раз, щоб це знову для себе зрозуміти. Не хочу себе труїти. І я відчуваю кайф від життя без нічого, без допінгів. Ну, крім кави з кофеїном», — наголосив зірка в інтерв’ю blik.ua.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Натомість MELOVIN взявся за набагато кориснішу звичку. Він запевняє, що тепер замість алкоголю постійно чаює й тішиться своїй бадьорості на наступний ранок без похмілля.

«Я чайочок „ганяю“. Мені абсолютно нормально. Навпаки, воно працює так, що я пишаюся тим, що не п’ю. Якось я ночував у друзів. Вони всі пили алкоголь, а я весь вечір пив чай. Вранці виходжу — вони всі втомлені, голова болить, а в мене нічого. Підійшов до дзеркала, подивився на себе й подумав: ну так, остання кружка чаю була зайва», — сміючись сказав MELOVIN.

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Приходько несподівано назвала Олю Полякову «хабалкою», а її творчі експерименти — «п’яною дворовою діччю».

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