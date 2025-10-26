Відомий український співак подався на нацвідбір на "Євробачення-2026" після попередніх трьох невдач

KHAYAT / © instagram.com/ado.khayat

Реклама

Український співак KHAYAT заявив, що подав свою кандидатуру на Національний відбір на «Євробачення-2026».

Співак потішив шанувальників приємною новиною в Instagram. Так, у сториз він опублікував скриншот, де видніється екран з написом про підтвердження подачі анкети на участь у нацвідборі. Водночас KHAYAT додав, що надіслав на розгляд одразу дві композиції. Як відомо, процесом відбору треків цього року займається Джамала. Саме вона у ролі продюсерки обиратиме пісні, які зможуть потрапити до списку нацвідбору.

KHAYAT / © instagram.com/ado.khayat

KHAYAT / © instagram.com/ado.khayat

«Радий повідомити, що день Х настав. Дві мої ластівки полетіли на зустріч „Євробаченню“», — заінтригував артист.

Реклама

Чи потрапить співак до лонглиста — стане відомо згодом після опрацювання його заявки. Але відомо, що це його четверта спроба представляти Україну на «Євробаченні». Уперше KHAYAT взяв участь у Нацвідборі на Євробачення 2019 року, де посів п’яте місце. 2020 року він знову спробував свої сили — тоді дійшов до фіналу, а букмекери навіть пророкували йому перемогу, утім ці очікування не справдилися.

На цьогорічному нацвідборі на «Євробачення» артист виступив утретє. Попри найвищі бали від журі, глядачі оцінили виступ інакше — в підсумку KHAYAT посів четверте місце. А Україну представляв гурт Ziferblat.