Відомий український співак подався на нацвідбір на "Євробачення-2026" після попередніх трьох невдач
Вже тричі KHAYAT боровся за право представляти Україну на міжнародній арені, але не перемагав.
Український співак KHAYAT заявив, що подав свою кандидатуру на Національний відбір на «Євробачення-2026».
Співак потішив шанувальників приємною новиною в Instagram. Так, у сториз він опублікував скриншот, де видніється екран з написом про підтвердження подачі анкети на участь у нацвідборі. Водночас KHAYAT додав, що надіслав на розгляд одразу дві композиції. Як відомо, процесом відбору треків цього року займається Джамала. Саме вона у ролі продюсерки обиратиме пісні, які зможуть потрапити до списку нацвідбору.
«Радий повідомити, що день Х настав. Дві мої ластівки полетіли на зустріч „Євробаченню“», — заінтригував артист.
Чи потрапить співак до лонглиста — стане відомо згодом після опрацювання його заявки. Але відомо, що це його четверта спроба представляти Україну на «Євробаченні». Уперше KHAYAT взяв участь у Нацвідборі на Євробачення 2019 року, де посів п’яте місце. 2020 року він знову спробував свої сили — тоді дійшов до фіналу, а букмекери навіть пророкували йому перемогу, утім ці очікування не справдилися.
На цьогорічному нацвідборі на «Євробачення» артист виступив утретє. Попри найвищі бали від журі, глядачі оцінили виступ інакше — в підсумку KHAYAT посів четверте місце. А Україну представляв гурт Ziferblat.