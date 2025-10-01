Відомий український співак поділився подробицями свого схуднення на 40 кг: "Вже дозволяю собі бургери"

Нікіта Кісельов

Відомий український співак Нікіта Кісельов розповів про життя після схуднення і як харчується зараз.

Раніше 28-річний артист зізнавався, що ще рік тому його вага становила 130 кг. Спробувавши на собі різні суворі дієти, Нікіта дійшов висновку, що вони не допомагають, якщо не працювати над проблемою з психологами. У розмові з журналістами ТСН.ua співак розповідає, що після схуднення на 40 кг для нього почався новий етап в житті.

"Найголовніше в схудненні — це якраз втримати свою вагу. Зізнаюся, до цього я вже двічі худнув — на 30 і 40 кілограмів. І кожен раз відкачувався назад. Щоб цього більше не сталося, я вже працюю з психотерапевтом, аби контролювати свої бажання і взагалі своє життя. Зараз я наче по-новому починаю знайомитися з їжею, яку вживаю", — зізнався Нікіта в коментарі ТСН.ua.

Співак Нікіта Кісельов був серед глядачів на нещодавньому концерті MONATIK / © пресслужба MONATIK

Раніше артист розповідав, що схуднути йому також допомогли заняття спортом, спеціальні ліки від інсулінорезистентності та ін’єкції, які знижували апетит.

"Мій великий плюс — що я не люблю десерти. Я більше по бургерам і піцам. Але навіть їх я вже собі дозволяю, просто в обмеженій кількості. Тобто як тільки відчуваю насичення, я можу зупинитися, не доївши повністю порцію", — додав Кісельов.

