Відомий український співак показав понівечену квартиру від ворожого обстрілу: "Був потужний вибух"

Квартира Laud постраждала від обстрілу / © instagram.com/laud_vk

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Український співак LAUD, справжнє ім’я якого Владислав Каращук, показав понівечену квартиру від ворожого обстрілу Києва.

У ніч проти 2 липня Росія масовано атакувала столицю дронами та ракетами. Співак LAUD зізнався, що під час обстрілу постраждала його квартира. Виконавець в Instagram поділився, що відчув потужний та гучний вибух. Артист говорить, що в його квартирі повністю повилітали вікна. Однак він наголосив, що порівняно з іншими руйнуванням, у його оселі відносно мінімальні пошкодження.

«Вікна вилетіли, але пошкодження мінімальні в порівняні з будинком навпроти. Це був дуже сильний і потужний вибух. Головне, що цілі», — поділився співак.

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Квартира Laud після обстрілу / © instagram.com/laud_vk

LAUD також додав, що з ним, на щастя, все гаразд. Проте артист наполегливо радить під час повітряних тривог не нехтувати безпекою та йти до безпечного місця, оскільки ніхто не знає, куди ворожий снаряд прилетить наступного разу.

«Не лінуйтесь ходити в укриття. Ніколи не знаєш, де може прилетіти. Небезпека під час тривог можлива всюди. Співчуття усім рідним та близьким загиблих та постраждалих», — додав співак.

Квартира Laud після обстрілу / © instagram.com/laud_vk

Нагадаємо, неспокійною ця ніч була й для ведучої Тали Калатай. Будинок мами знаменитості повністю зруйнований, а сама жінка опинилась під завалами.

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