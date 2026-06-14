Відомий український співак показався з нареченою у весільній сукні і заінтригував одруженням

Вадим Олійник / © instagram.com/oleynikvadim

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Ексучасник гурту «ДіО.фільми», співак Вадим Олійник неочікувано показався з нареченою та заінтригував одруженням.

У своєму Instagram 38-річний артист спантеличив новим фото, яким спровокував хвилю пліток. Виконавець показався в образі нареченого, а поруч із ним позувала загадкова білявка у весільній сукні та з вельоном. Вадим Олійник залишив під знімком не менш загадковий підпис, де заговорив про одруження.

«Вчора зустрілися — сьогодні одружилися», — підписав світлину виконавець та додав смайлик у вигляді обручки з діамантом.

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Вадим Олійник із загадковою білявкою / © instagram.com/oleynikvadim

Більше подробиць Вадим Олійник не розкриває, але обіцяє вже 19 червня розставити всі крапки над «і». А тим часом підписники активно почали вітати кумира зі змінами в особистому житті та бажати йому щастя.

Вітаю! Гарна пара! Щастя, любові, розуміння, неймовірного кохання, довіри та довгого медового періоду!

Вітаю вас! Ви дуже гарна пара!

Яка гарна наречена!

Проте деякі пильні користувачі переконані, що це не було офіційне весілля. Фани Вадима Олійника звернули увагу, що в парочки на фото не було обручок. Вони переконані, що таким чином співак натякає, що вже 19 червня у нього вийде новий кліп, де він гратиме нареченого.

Зазначимо, Вадим Олійник вже був у шлюбі. 2015 року артист одружився з піарницею Анною Браженко, але вже через п’ять років пара розлучилась. Після того виконавець тривалий час перебував у стосунках зі стилісткою Софією Нестеренко. Проте рік тому пара розійшлась.

Зараз Вадим Олійник офіційно холостяк. Проте нещодавно виконавця заскочили у компанії загадкової красуні. Артист вже прокоментував, що їх пов’язує.

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