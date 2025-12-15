Відомий український співак покинув Київ і розкрив, де зараз живе: "Помірне життя біля моря"

Wellboy / © instagram.com/a.wellboy

Реклама

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, заявив про кардинальні зміни у своєму житті.

Артист розповів, що вже давно змінив місце проживання та нині насолоджується спокійним ритмом життя біля моря. Як з’ясувалося, Wellboy переїхав до Одеси ще торік, однак тривалий час не афішував цього рішення і рідко з’являвся у світському просторі. У коментарі BLIK.ua співак пояснив, що Київ для нього став надто гучним, метушливим і виснажливим, тоді як в Одесі він знайшов внутрішній баланс і затишок.

Wellboy зазначає, що свідомо відмовився від активного життя з розвагами та тусовок. В Одесі він майже не відвідує заклади, не з’являється на гучних вечірках і проводить час у спокійній атмосфері.

Реклама

Wellboy / © instagram.com/a.wellboy

«Та наче Київ я пройшов. Для мене Одеса це про спокій. Київ — це шум, гам. Тут прагнеш щось довести, кудись побігти. В Одесі вайб зовсім інший. Не можна сказати, що я кудись втік, чи від чого втік. Я просто змінив місце проживання. Ось і все. Весною буде рік, як я в Одесі. Я живу на 13-й станції Великого Фонтану. Біля моря. До мене мама приїжджає, як на курорт. Вона все літо в мене пробула. Тітка також приїжджала. Я надихаюсь морем. Особливо нікуди не ходжу по закладах. Ніде не тусуюсь, не зависаю. Таке в мене помірне одеське життя біля моря. Така пенсія, я б сказав», — розповів виконавець.

До слова, цей рік став для артиста непростим в особистому плані. Він не приховує, що мав серйозні труднощі із залежностями та проходив реабілітацію в медичному закладі. Зараз, за його словами, він приймає необхідні ліки та перебуває під наглядом психіатра.

Про особисте життя Wellboy також говорить відверто: наразі він не перебуває у стосунках і зосереджений на собі та своєму відновленні. Втім, співак запевняє, що не зникне з музики та обіцяє тішити шанувальників хітами.

Нагадаємо, нещодавно донька співачки Олі Полякової показала поїздку з чоловіком-іноземцем з Америки до України. Подружжя вже навіть запланувало важливу зустріч.