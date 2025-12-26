Відомий український співак пожалівся, що набрав зайвих 20 кіло: "Ситуація плачевна"

Wellboy

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, пожалівся, що набрав зайвих 20 кілограм.

Виконавець на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнається, що торік важив 65 кг. Проте артист почав стрімко набирати вагу. Співак не став приховувати, через що це сталося. Wellboy відверто зізнається, що приймав антидепресанти. На тлі цього вага артиста почала збільшуватися. Окрім того, знаменитість жив із мамою, яка неабияк смачно готує.

"Ситуація, як ви можете побачити, плачевна. Набрав…Ходжу до лазні, думаю, лазня допоможе. А набрав чому, бо пив антидепресанти, а на них вага наганяється. І з мамою жив, а мама годує як на забій", - зізнався співак Анні Севастьяновій.

Wellboy / © instagram.com/a.wellboy

За рік Wellboy погладшав на 20 кіло. Востаннє, коли артист ставав на ваги, то побачив цифру 85. Звичайно, співак хоче схуднути, але не найближчим часом. Загалом, попереду свята, тож Антон поки сідати на дієти не планує.

"Раз зважився – 78 кг, вже не ок. Торік важив 65 кг, коли вже 80 кг. Востаннє було 85 кг. І я не планую зупинятися. Тут Різдво, Новий рік, я готовий приймати їжу", - говорить артист.

