Відомий український співак приголомшив схудненням на 30 кіло заради дівчини: "Друзі не впізнавали"

Діма Прокопов / © instagram.com/dima.prokopov

Відомий український співак Діма Прокопов приголомшив, як схуднув на 30 кілограм.

Виявляється, на такі кардинальні зміни в зовнішньому вигляду артист наважився заради дівчини. На проєкті "ЖВЛ представляє" артист говорить, що йому сподобалась одна панянка. Проте в Прокопова виник страх, що через його зовнішній вигляд почуття можуть бути невзаємними. Тож, він почав худнути і позбувся 30 кілограм. Щоправда, після цього почуття у Дмитра згасли. Тим не менш, він вдячний тій дівчині, що завдяки їй він кардинально змінив своє життя.

"Я закохався в дівчину, і мені здавалось, що вона мене не покохає, що я такий, і мені треба змінюватися. І я схуднув. І я її не покохав також, так сталось. Але вона, напевно, змінила моє життя, бо я йшов до цієї цілі, що я маю їй сподобатися. Мене друзі не впізнавали", - ділиться музикант.

Відтоді Діма Прокопов активно підтримує свою фізичну форму. Виконавець повністю відмовився від алкоголю та намагається тримати тіло в тонусі. Ба більше, артист навіть не може спокійно відпочивати, аби чимось не займатися. Тож, Прокопов однозначно веде активний спосіб життя.

"Я не можу спокійно кіно подивитися, бо постійно хочу щось робити. Можливо, це тому, що я дійсно дуже давно відмовився від алкоголю, я постійно намагаюся триматися в тонусі", - зазначив співак.

Діма Прокопов / © instagram.com/dima.prokopov

Зазначимо, Діма Прокопов – популярний український співак, композитор та автор пісень, який славиться романтичними та ліричними композиціями. 2017 року артист став переможцем шоу "Караоке на Майдані". Популярність виконавцеві принесла пісня "Доця" та кавер на трек "Ти щаслива будеш".

