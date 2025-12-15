- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 1 хв
Відомий український співак приголомшив витраченою на весілля сумою: "Всі наші відкладені гроші"
Артист восени офіційно уклав шлюб.
Український репер OTOY розсекретив, скільки витратив на весілля з бізнесвумен Марією Гаврилюк.
Артист уклав шлюб восени. Тоді ж він і відгуляв весілля. На проєкті "Ранок у великому місті" виконавець зізнається, що свято вони провели в колі найближчих друзів та рідних. Усього було близько 80 гостей.
А от сума, яку подружжя витратило, виявилась чималенькою. OTOY зізнається, що спочатку вони планували вкластись в 10 тисяч доларів. Проте сума вийшла більшою, а саме 30 тисяч доларів, хоч закохані й намагались економити. Як підсумовує репер, на святкування весілля їм із дружиною довелося витратити всі заощадження.
"Я дуже хотів весілля, але це був великий стрес для нас. На весіллі було, напевно, 80 гостей. Ми таким, невеличким колом зібралися. Витратили, напевно, 30 тисяч доларів. І це ми намагались зекономити на всьому, що тільки можна було. Ми спочатку думали, що зробимо за 10 тисяч доларів. А потім всі наші відкладені гроші витратили", - говорить співак.
Зазначимо, скільки OTOY та Марія Гаврилюк перебувають в стосунках – невідомо. Пара розсекретила роман у лютому цього року. Вже в липні репер освідчився коханій. У вересні закохані повідомили, що уклали шлюб.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про зіркові весілля 2025 року. Пропонуємо пригадали, хто з українських та світових знаменитостей цьогоріч уклав шлюб.