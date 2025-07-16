Відомий український співак публічно зізнався в симпатії до Огнєвіч: "Мені подобається Злата"

Wellboy та Злата Огнєвіч

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Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, неочікувано зізнався в симпатії до артистки Злати Огнєвіч.

Віднедавна виконавець офіційно холостяк. Артист розійшовся з дівчиною, з якою декілька років перебував у стосунках, тож тепер його серце вільне. Хоч Wellboy раніше і зізнавався, що цей розрив був болісним, однак він не хоче бути на самоті та навіть замислюється над тим, аби спробувати знайти кохання в додатку для знайомств.

Та ведучі М1 поцікавилися, чи, можливо, Wellboy хотів би стати новим героєм романтичного реаліті "Холостяк". Однак такий досвід співак отримати не планує. А от на "Холостячку" виконавиць пішов би. Проте за однієї умови: якщо головною героїнею буде Злата Огнєвіч. Wellboy говорить, що йому насправді подобається співачка.

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Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

"На "Холостячку" піти – це непогано. Якби холостячкою була Злата Огнєвіч ще раз, я б пішов. Мені подобається Злата Огнєвіч, якщо чесно", - зізнався артист.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Бєдняков заговорив про нові романи після розлучення з дружиною. Ведучий здивував, як на це реагує його 9-річна донька.