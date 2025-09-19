Відомий український співак різко висловився про українську мову під час війни: "Це надпатріотизм"

Ігор Балан / © facebook.com/igor.balan.94

Український співак Ігор Балан, колишній учасник гурту "Аква Віта", висловив свою неоднозначну позицію щодо мовного питання в Україні.

В інтерв’ю для Oboz.ua артист заявив, що вважає неправильним обмеження використання російської мови в Україні. На його суперечливу думку, німецьку теж потрібно було заборонити через події в минулому. Артист порівняв сьогоднішню війну Росії проти України з Другою світовою й заявив, що німецьких композиторів та культуру у нас не забороняли.

"Взагалі я проти полювання на російську мову. Тоді треба і німецьку заборонити. Чому я німецьку вчив? На нас же Німеччина також нападала! Тобто треба і німецьку культуру заборонити теж. Чайковського ж заборонили, то і Бетховена забороніть! Чи Гоголя з Булгаковим не можуть поділити. Я вважаю, що це неправильно. Мова на нас не нападала!" — емоційно висловився співак.

Ігор Балан / © facebook.com/igor.balan.94

Балан також припустив, що нинішня гостра реакція суспільства на російську мову може бути наслідком війни та "посттравматичного синдрому".

"Може, коли війна закінчиться, пройде час, воно трохи заспокоїться. Але дуже багатьох проблем ми могли б уникнути, якщо була б двомовна держава. Я не думаю, що хтось би програв від цього", — підсумував музикант.

