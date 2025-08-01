ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
737
Час на прочитання
2 хв

Відомий український співак розірвав 32-річну дружбу з Віктором Павліком і шокував причиною: "Досить"

Юрко Юрченко засумнівався у позиції колеги.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Юрко Юрченко та Віктор Павлік

Юрко Юрченко та Віктор Павлік

Співак, фронтмен гурту "Юркеш" і військовий Юрко Юрченко публічно розірвав стосунки з народним артистом України Віктором Павліком.

Причиною стали вподобання Віктора в соцмережах. Як зізнався Юрченко у Facebook, колись Павлік неодноразово виручав його у важкі моменти — і фінансово, і морально. Та це не врятувало їхню багаторічну дружбу. Юрко обурився тим, що його колега вподобав допис на підтримку скандального музиканта та екснардепа від "Партії регіонів" Яна Табачника.

"Видалив з фейсбуку Віктора Павліка, Народного артиста! Людину, яку я знаю 32 роки! Прекрасного співака з неймовірною історією і репертуаром, на якому виросло вже не одне покоління! Пройшов з ним буремні 90-ті і не тільки. Вітя завжди мені допомагав у дуже непрості часи мого життя, коли я і моя сім’я реально не доїдали. А чому я видалив Павліка? Бо досить! Бо н*х*й лайкати дописи з пам’яттю про галімого Яна Табачника! Пса, що разом зі своїми опричниками-регіоналами і накликав на нас цю війну!" — підкреслив військовий.

Віктор Павлік / © instagram.com/viktorpavlik

Віктор Павлік / © instagram.com/viktorpavlik

Юрко наголосив, що сьогодні кожен має визначитися зі своєю позицією, і жодного іншого варіанту бути не може, адже все це затягує війну: "Досить бути слизьким равликом-павликом! Бо скільки вже років бути ні нам – ні вам! Бо бути Народним артистом України і водночас політичним бісексуалом в такі часи неможливо і неприйнятно! Кожен з нас має визначитись! Час був – він сплив! Будь, с*ко, українцем або не будь! Бо така недопозиція і привела до нас війну! Перевірено! Або ти — наш! Або пішов за Павліком!".

Нагадаємо, Ян Табачник був не лише відомим акордеоністом, а й нардепом від проросійської "Партії регіонів", що підтримувала Віктора Януковича, голосувала за "диктаторські закони" 2014-го та роками підживлювала проросійський курс в Україні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie