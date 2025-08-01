Відомий український співак розірвав 32-річну дружбу з Віктором Павліком і шокував причиною: "Досить"

Юрко Юрченко та Віктор Павлік

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Співак, фронтмен гурту "Юркеш" і військовий Юрко Юрченко публічно розірвав стосунки з народним артистом України Віктором Павліком.

Причиною стали вподобання Віктора в соцмережах. Як зізнався Юрченко у Facebook, колись Павлік неодноразово виручав його у важкі моменти — і фінансово, і морально. Та це не врятувало їхню багаторічну дружбу. Юрко обурився тим, що його колега вподобав допис на підтримку скандального музиканта та екснардепа від "Партії регіонів" Яна Табачника.

"Видалив з фейсбуку Віктора Павліка, Народного артиста! Людину, яку я знаю 32 роки! Прекрасного співака з неймовірною історією і репертуаром, на якому виросло вже не одне покоління! Пройшов з ним буремні 90-ті і не тільки. Вітя завжди мені допомагав у дуже непрості часи мого життя, коли я і моя сім’я реально не доїдали. А чому я видалив Павліка? Бо досить! Бо н*х*й лайкати дописи з пам’яттю про галімого Яна Табачника! Пса, що разом зі своїми опричниками-регіоналами і накликав на нас цю війну!" — підкреслив військовий.

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Віктор Павлік / © instagram.com/viktorpavlik

Юрко наголосив, що сьогодні кожен має визначитися зі своєю позицією, і жодного іншого варіанту бути не може, адже все це затягує війну: "Досить бути слизьким равликом-павликом! Бо скільки вже років бути ні нам – ні вам! Бо бути Народним артистом України і водночас політичним бісексуалом в такі часи неможливо і неприйнятно! Кожен з нас має визначитись! Час був – він сплив! Будь, с*ко, українцем або не будь! Бо така недопозиція і привела до нас війну! Перевірено! Або ти — наш! Або пішов за Павліком!".

Нагадаємо, Ян Табачник був не лише відомим акордеоністом, а й нардепом від проросійської "Партії регіонів", що підтримувала Віктора Януковича, голосувала за "диктаторські закони" 2014-го та роками підживлювала проросійський курс в Україні.