Відомий український співак розійшовся з дівчиною та назвав причину: "Не був кращим у стосунках"

Wellboy / © Пресслужба ANTON VELBOI

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Український співак Антон Вельбой, більш відомий як Wellboy, повідомив про розрив із дівчиною Яною Савченко.

Артист офіційно підтвердив те, що його прихильники підозрювали вже давно. На проєкті "Тур зірками" виконавець зізнався, що дійсно більше не разом із Яною. За словами співака, їхній розрив дався йому нелегко. Річ у тім, що Wellboy вважає Савченко своїм першим коханням.

"Мої стосунки закінчилися. Так сталося, що ми дійсно розійшлися. Звичайно, болісно пережив. Це було моє таке перше кохання, можна сказати", - ділиться виконавець.

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Wellboy з колишньою дівчиною / © instagram.com/a.wellboy

Співак говорить, що вони припинили стосунки в моменті і все до цього йшло. Однак виконавець натякає, що все ж таки фінальну крапку поставила Яна. За його словами, він поводився у стосунках не найкращим чином. Окрім того, виконавець страждає він залежностей. Це все в сумі негативно впливало на стосунки.

"Розрив стався в моменті, все до цього йшло. Я людина залежна. Відверто, я не був кращим у стосунках", - додав артист.

Зазначимо, про роман Wellboy з Яною Савченко стало відомо влітку 2022 року. Коли саме пара розірвала стосунки, достеменно невідомо. Утім, виконавець вже давно видалив їхні спільні фото та припинив з'являтися із дівчиною на публіці.

Нагадаємо, раніше Wellboy відверто зізнався, що йому не допомогло лікування в реабілітаційному центрі, і він знову повернувся до наркотиків. Також артист розповів про хвороби, які в нього з'явилися на тлі вживання.

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