Відомий український співак розкрив секрет схуднення на 40 кг: "Перші 15-20 кг пішли завдяки цьому"

Відомий український співак Нікіта Кісельов розкрив секрет свого схуднення на 40 кілограм.

Артист серйозно взявся за своє тіло півтора року тому. Виконавець в інтерв'ю Oboz.ua пригадує, що після Нового року поглянув у дзеркало і йому не сподобалось відображення. Тож, він вирішив щось змінювати. Рішучості Нікіті додав ще й огляд у медиків, які сказали, що його організм страждає через зайву вагу. Врешті, співак зайнявся харчуванням, фізичною формою, і це все дало результат у вигляді мінус 40 кілограм за півтора року.

"Я пішов на обстеження, і лікарі сказали, що мій організм фактично працює в стані людини 30+. А мені тоді було лише 27 років. І в якийсь момент зрозумів: хочу мати більше сил, почуватися в тонусі. Так поступово й почав займатися собою – харчуванням, фізичною формою. І мені це справді подобається. Зараз це стало ще однією важливою частиною мого життя", - говорить співак.

Щоправда, Нікіта Кісельов не приховує, що в схудненні йому допоміг і препарат для діабетиків. Але виконавець запевняє, що робив це згідно з рекомендаціями лікарів і під їхнім суворим наглядом. Співак припускає, що перші 15-20 кілограм пішли саме завдяки ін'єкціями. Наразі ж Нікіта підключив і спорт.

"Так, ін'єкції були. Але важливо розуміти: це не якісь чарівні пігулки і самодіяльність. Усе відбувалося під контролем лікаря. Я проходив обстеження в ендокринолога, здавав аналізи. І вже після цього лікар призначив препарат. У моєму випадку він дуже допоміг – зокрема контролювати апетит, рівень інсуліну. Думаю, перші 15-20 кілограмів пішли саме завдяки цьому лікуванню. А вже десь пів року тому підключив спорт", - зізнався артист.

