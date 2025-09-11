ТСН у соціальних мережах

Відомий український співак розсекретив вінчання з нареченою і розкрив, яким буде весілля

Репер розповів, як відбуватиметься святкування весілля.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
OTOY

OTOY / © instagram.com/otoysounds

Український репер OTOY, який нещодавно заявив про освідчення просто зі сцени Atlas Festival, розповів про підготовку до весілля разом з коханою, бізнесвумен Марією Гаврилюк.

Зірка зазначив, що відтерміновувати важливий день вони з нареченою не планують. Втім, на гучне святкування чекати не варто — пара вирішила зробити невелику вечірку у колі найближчих. Артист вважає, що зараз не найкращий час для свята з розмахом.

"Робимо просто весільну вечірку, бо не на часі. Обов’язково розпис та вінчання. Я ж львів’янин зі святої Галичини. Як же нам не обвінчатися?" — поділився OTOY у програмі "Ближче до зірок".

За словами музиканта, для нього важливо не лише поставити підпис у РАЦСі, а й пройти вінчання в церкві. Артист наголосив, що мріє прожити з Марією все життя і створити міцну родину.

OTOY та Марія Гаврилюк / © instagram.com/otoysounds

OTOY та Марія Гаврилюк / © instagram.com/otoysounds

26-річний репер також відверто зізнався, що вже давно думає про батьківство. Ба більше, пара навіть визначилася з іменами для майбутніх дітей. Як розповів артист, якщо народиться син — його назвуть Лука. А якщо донька — Тереза.

"Я домовився, а їй доведеться змиритися", — жартома додав він, підкресливши, що ставиться до цієї теми з гумором, але водночас дуже серйозно планує майбутнє родинне життя.

Нагадаємо, нещодавно дизайнерка Катя Сільченко влаштувала весільну церемонію просто на подіумі Ukrainian Fashion Week. Знаменитість здивувала гостей своїм нестандартним образом.

