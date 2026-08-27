Відомий український співак, що служить у ЗСУ, опинився на операційному столі: що сталося

Сергій «Колос» Мартинюк / © instagram.com/sergiy_kolos

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Лідер гурту «Фіолет» Сергій «Колос» Мартинюк, який служить у ЗСУ, переніс першу у своєму житті операцію.

Про своє самопочуття артист розповів шанувальникам після втручання.Мартинюк опублікував фото з лікарняного ліжка.Він зізнався, що раніше ніколи не проходив через операції.Не мав музикант і досвіду загального наркозу.Після процедури його стан виявився доволі незвичним.Втім, навіть у лікарні артист не втратив почуття гумору.

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«Перший за майже 39 років життя наркоз і перша операція. Відчуття як з жосткого будуна, про які я вже встиг забути», — поділився Сергій Мартинюк.

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Допис Сергія «Колоса» Мартинюка / © instagram.com/sergiy_kolos

Втручання було необхідне, аби відновити роботу голосових зв’язок артиста. Тепер на нього чекає період відновлення, під час якого співакові доведеться максимально берегти голос і дотримуватися рекомендацій лікарів.

«Дали новий шанс моїм голосовим зв’язкам. Попереду тижні тиші і реабілітації. В листопаді планую концерти, тому настрій бойовий», — повідомив музикант.

Допис Сергія «Колоса» Мартинюка / © instagram.com/sergiy_kolos

Попри операцію, Мартинюк не планує залишати службу. Він окремо наголосив, що перенесене хірургічне втручання не є підставою для демобілізації. Після операції артист також подякував усім, хто написав йому слова підтримки.

«І ні — з таким не демобілізують. Дякую всім, хто писав-підтримував. Качумаю поки», — зазначив лідер «Фіолету».

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Допис Сергія «Колоса» Мартинюка / © instagram.com/sergiy_kolos

Допис Сергія «Колоса» Мартинюка / © instagram.com/sergiy_kolos

Водночас перебування в лікарні не завадило музикантові трохи пожартувати з ситуації. У сторіз він показав свою лікарняну трапезу, продемонструвавши шанувальникам, чим його годують під час відновлення.

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