Відомий український співак шокував, як ледь не став батьком у 20 років: довелося робити ДНК-тест

BRYKULETS / © скриншот з відео

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Український співак BRYKULETS зізнався, що у 20 років несподівано дізнався про вагітність знайомої дівчини й протягом дев’яти місяців не знав, чи не є батьком її дитини.

Про непростий період музикант розповів в інтерв’ю Маші Єфросиніній. За його словами, тоді він вів активне особисте життя, тож новина про вагітність знайомої змусила його замислитися над можливим батьківством. Остаточну відповідь мали дати результати ДНК-тесту. За результатами з’ясувалося, що BRYKULETS не є батьком.

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«Було веселе життя. Всім по 20 років або менше. Так сталося, що одна моя знайома досить неочікувано завагітніла. Я міг бути причетним до цього. Але потім виявилося, що до батьківства я причетним не був. Я вже був у інших стосунках і довго не міг розповісти про ту ситуацію на той момент дівчині. Дев’ять місяців я засинав на нервах. І коли ми відкрили конверти й виявилося, що я не батько, то прийшов додому і написав пісню. Випустив все, що болить», — пригадав BRYKULETS.

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BRYKULETS / © скриншот з відео

Пережиті емоції зрештою надихнули артиста на створення композиції «Перестань». В одному з рядків пісні звучить фраза: «Буть не може, шо дитина ця моя». Як пояснив виконавець, саме так він випустив назовні весь стрес, який накопичувався місяцями.

Водночас історія не завершилася після того, як з’ясувалося, що дитина не його. Річ у тому, що BRYKULETS таки зберіг спілкування зі знайомою та її малюком і досі тепло до них ставиться.

«Я стільки всього думав… Про все що завгодно. Це було важко. Абсолютно був не готовий. Я розумів, що це не найгірше, що могло статися в житті… Я люблю цю дитину, ми час від часу спілкуємося й досі дружимо. Але вона не моя. Хоча від того я її менше не люблю. Це класна дитина», — поділився співак.

BRYKULETS / © скриншот з відео

Артист також зізнався, що тоді не мав стабільного заробітку й сам переживав складний етап життя. Тому перспектива стати батьком у юному віці здавалася йому особливо непростою.

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«Бу важкий період. Навчався в „театралці“, жив з дівчиною, жодної роботи й доходу було нуль. Батьки рідко допомагали», — додав BRYKULETS.

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