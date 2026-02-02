Відомий український співак шокував, як потрапив у рабство в США: "Мене з поліцією звідти вивезли"

Khayat / © instagram.com/ado.khayat

Реклама

Фіналіст нацвідбору на "Євробачення-2026", співак Khayat шокував, як свого часу потрапив у рабство в США.

Виконавцеві тоді було всього 15 років. Артист взяв участь у програмі FLEX, завдяки чому він на рік поїхав до США, де жив у названій сім'ї, відвідував школу, отримував стипендію, користувався страховкою, і все це було безкоштовним. Проте Khayat в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнався, що з родиною йому не надто пощастило.

Виконавець пригадав, що перші дзвіночки були ще до його поїздки до США. Майбутня названа родина телефонувала Khayat, і вони спілкувались годинами. Коли вже артист приїхав до них, то зрозумів, чому так. Родина виявилась занадто релігійною.

Реклама

Khayat

"Це був цікавий досвід, нікому не раджу. Я потрапив до родини, яка намагалась мене максимально підім'яти під себе. За два місяці до того, як я туди поїхав, у нас щодня були розмови в Skype. Ми могли говорити 5-6 годин. Моїй родині це було незрозуміло: про що можна говорити з людьми, яких ти не знаєш. Коли я приїхав, все стало зрозуміло. Це була релігійна родина, яка дуже чітко одразу розставила межі: я маю ходити до церкви, вивчити певну кількість молитов, робити якісь речі по дому", - пригадує співак.

Артист говорить, що його змушували жити за їхніми правилами: ходити до церкви, вчити молитви. Khayat погодився, але часом доходило до крайнощів. Перед прийомом їжі співак постійно повторював молитви. Поки виконавець не вимовить кожне слово правильно, йому не дозволяли їсти. Одного разу в Khayat через це навіть полетіли тарілки. Коли співак відмовився йти до церкви, його зачинили в кімнаті.

Khayat / © instagram.com/ado.khayat

Врешті, артист звернувся до координатора програми FLEX. Співака з поліцією забрали з тієї родини. До речі, виявилось, що жінка – названа мама – мала судимість. Вона працювала в школі та травмувала учнів. Все закінчилось тим, що виконавцеві змінили названу родину.

"У нас була молитва перед їжею. Ми тримались за руки. Поки я не прочитаю молитву без помилок, ми не їли. Це могло бути 2-4 рази. Вони закривали мене в кімнаті, коли я сказав, що не хочу йти до церкви. Мені під двері підсунули чергову молитву, яку я мав вивчити. Тоді я зрозумів, що час телефонувати координатору. Мене з поліцією звідти вивезли", - говорить артист.

Реклама

Нагадаємо, раніше Khayat розсекретив своє справжнє прізвище. Виконавець також зізнався, чому офіційно відмовився від нього.