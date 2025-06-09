Відомий український співак шокував пропозицією старшої фанатки переспати з ним за гроші: відома сума

Муаяд

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Український співак із сирійським корінням Муаяд, який брав участь у нацвідборі на "Євробачення-2025", шокував неочікуваною пропозицією фанатки.

Виконавець зізнався, що вже протягом декількох років отримує повідомлення від значно старшої за нього жінки. Артист на проєкті "Тур зірками" говорить, що вона пропонує йому секс за гроші. Зокрема, жінка готова заплатити Муаяду 500 доларів за прогулянку, а якщо ще й з продовженням, то артист отримає 1500 доларів.

"Вже декілька років мені пише жінка 60+ і пропонує погуляти з нею за 500 доларів. А якщо з продовженням - то 1500 доларів. Каже, можемо зустрічатись 2-3 рази на тиждень, такий собі заробіток", - говорить артист.

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Муаяд

Співак із гумором реагує на такі пропозиції. Муаяд жартома говорить, що так і не наважився на такий "заробіток": "За ці декілька років я так і не наважився. Не хочу. Я вже якось сам".

Нагадаємо, нещодавно Муаяда оштрафували поліцейські. Артист пояснив, через що це сталося.