Відомий український співак шокував зізнанням про фальшивий вік: "Я домовився у паспортному столі"

Михайло Грицкан / © instagram.com/hrytskan

Реклама

Український співак Михайло Грицкан зробив провокативне зізнання про свій вік і натякнув на можливу зміну даних у документах.

У розмові на проєкті «Наодинці з Гламуром» виконавець заявив, що насправді може бути молодшим, ніж зазначено у публічному доступі. За словами артиста, в Мережі йому приписують 60 років, хоча сам він стверджує, що йому нібито лише 50. При цьому співак загадково пояснив, що колись “домовився” про зміну віку, аби уникнути служби.

Водночас виконавець додав, що під час повномасштабної війни більше зосереджений на своїй діяльності. Зокрема, проводить благодійні концерти та допомагає українським військовим.

Реклама

«Я дописав 10 років, щоб в армію не забрали. Я домовився у паспортному столі, щоб мені дописали. А нащо правда? Хай кожен шукає і знайде. Я роблю свою роботу на сцені під час військового стану. У мене понад 400 благодійних концертів, допомагаємо ЗСУ», — зазначив з інтригою Михайло Грицкан.

Втім, ведуча Анна Севастьянова все ж спробувала уточнити, чи є ця історія правдою, чи лише жартом. Утім, артист ухилився від прямої відповіді й лише знизав плечима зі словами «не знаю й навіщо правда». Наостанок Грицкан із гумором додав, що така таємниця працює йому на користь — мовляв, люди частіше роблять компліменти щодо його зовнішності.

