Дата публікації
Категорія
Гламур
Відомий український співак у Харкові ледь не опинився в епіцентрі обстрілу

CHEEV у рамках свого туру виступив у прифронтовому місті. На жаль, виконавець разом із командою ледь не потрапив під ворожий обстріл.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
CHEEV

CHEEV / © instagram.com/vladcheev

Відомий український співак CHEEV, справжнє ім'я якого Владислав Чижиков, ледь не опинився в епіцентрі обстрілу в Харкові.

Про це розповіла концертна директорка виконавця Ірина Аракелян. Зокрема, артист наразі перебуває в турі, в рамках якого він виступив й у Харкові також. На жаль, після харківських концертів команда CHEEV ледь не опинилася в епіцентрі обстрілу. Ракета поцілила в автозаправку всього за три кілометри від їхнього місця перебування. Саме там вони планували зробити паузу дорогою. Як говорить Аракелян, контраст був сильним: після софітів, яскравих емоцій і захоплених очей глядачів перед командою постала автозаправка, що палає, карети швидких та пожежні машини.

Не обійшлося і без інших викликів: у Кам'янському концерт відбувся при світлі генератора через відключення електрики.

CHEEV

CHEEV

Загалом у турі вистачає й яскравих емоцій. Наприклад, у Хмельницькому під час пісні "Як маяки" зал засвітився десятками сердець, що сяють. А під час "Пазлу" публіка традиційно піднімає вгору паперові фігурки пазлів. Символ того, як з окремих частинок складається щось спільне.

Нагадаємо, нещодавно країна-агресорка Росія атакувала Київ. Співачка Оля Полякова показала, як пережила жахливий ворожий обстріл.

