Відомий український співак відповів Галичу, який назвав його хіт "г*вном": "Женя писав мені"

Женя Галич і DREVO

Український молодий співак DREVO відреагував на різку критику його творчості лідера гурту O.Torvald Жені Галича.

Непорозуміння трапилося ще влітку цього року. Тоді Галич публічно розніс пісню "Смарагдове небо" молодого артиста. Він пояснив, що хоч приспів "класний", але решта тексту пісні для нього буцімто взагалі "більше нічого немає". У результаті співак необачно назвав хіт, кліп на який зібрав понад 20 мільйонів переглядів, "г*вном".

Спочатку DREVO не коментував, а потім лаконічно зазначив, що "це ж Женя Галич". Та зараз у більш розлогій відповіді він пояснив, що у той період він готувався до виходу нової пісні. Тож такий ажіотаж довкола його імена навпаки лишень посприяв ще більшому розголосу для його творчості. Крім того, виявилося, що Галич таки особисто перед колегою визнав свою помилку. За словами DREVO, музикант поговорив з ним і тепер вони товаришують.

DREVO / © instagram.com/drevo_official

"У мене тоді якраз виходив новий трек і мені нічого не довелося вигадувати. Самі по собі обставини так склалися, що це для мене круте промо. Коли є хейт — це ж круто. Женя написав мені й ми з ним подружилися. Він класний хлопець. Конфлікту немає. Круто, всі впряглися й обговорюють — що ще треба. А Женя класний чувак", — розповів DREVO у коментарі "Ближче до зірок".

