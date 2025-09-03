ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1944
Час на прочитання
1 хв

Відомий український співак впав зі сцени та полетів просто на глядачів

Інцидент трапився на концерті в Одесі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
МУАЯД

МУАЯД / © instagram.com/muayad_official

Відомий український співак МУАЯД, він же Муаяд Абдельрахім, впав зі сцени та полетів просто на глядачів.

Інцидент трапився на концерті в Одесі, де виконавець виступав з нагоди Дня міста. Під час виконання пісні "Драма" з артистом сталася його власна "драма": він полетів просто на глядачів. Вочевидь, через повітряні кульки, співак не помітив край сцени, оступився та впав.

"Пісня "Дарма" тепер для мене історична. Я співав її і тут, на словах "та я живу, ніби все в мене нормально", я злетів зі сцени. Летів кілька метрів донизу. Просто так, як у кіно!" – говорить артист.

МУАЯД не розгубився і продовжив співати далі. На щастя, він не дістав травм. Нині ж цю ситуацію виконавець коментує з гумором. За словами артиста, від падіння ніхто не застрахований, але тепер в його арсеналі з'явилася кумедна історія.

"Буває й таке…Ніхто від падіння не застрахований. Але погодьтесь, ситуація кумедна. І сміх, і гріх. Можна навіть сказати: маленька пригода на сцені", - жартує артист.

Нагадаємо, тим часом співачка MamaRika виступала на сцені з травмою, попри заборону лікаря. Артистка зізналась, які саме в неї проблеми зі здоров'ям.

Дата публікації
Кількість переглядів
1944
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie