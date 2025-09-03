Відомий український співак впав зі сцени та полетів просто на глядачів

МУАЯД / © instagram.com/muayad_official

Реклама

Відомий український співак МУАЯД, він же Муаяд Абдельрахім, впав зі сцени та полетів просто на глядачів.

Інцидент трапився на концерті в Одесі, де виконавець виступав з нагоди Дня міста. Під час виконання пісні "Драма" з артистом сталася його власна "драма": він полетів просто на глядачів. Вочевидь, через повітряні кульки, співак не помітив край сцени, оступився та впав.

"Пісня "Дарма" тепер для мене історична. Я співав її і тут, на словах "та я живу, ніби все в мене нормально", я злетів зі сцени. Летів кілька метрів донизу. Просто так, як у кіно!" – говорить артист.

Реклама

МУАЯД не розгубився і продовжив співати далі. На щастя, він не дістав травм. Нині ж цю ситуацію виконавець коментує з гумором. За словами артиста, від падіння ніхто не застрахований, але тепер в його арсеналі з'явилася кумедна історія.

"Буває й таке…Ніхто від падіння не застрахований. Але погодьтесь, ситуація кумедна. І сміх, і гріх. Можна навіть сказати: маленька пригода на сцені", - жартує артист.

Нагадаємо, тим часом співачка MamaRika виступала на сцені з травмою, попри заборону лікаря. Артистка зізналась, які саме в неї проблеми зі здоров'ям.