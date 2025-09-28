ТСН у соціальних мережах

Відомий український співак вперше одружився і показав кадри з весілля

Музикант поділився романтичними митями, але водночас закликав до важливого.

Євгеній Володченко

Євгеній Володченко / © instagram.com/jecka_kurgan

Один із учасників гурту "Курган і Агрегат" та ветеран, Євгеній Володченко, одружився зі своєю коханою, художницею Діною Чмуж.

Щасливу новину першим повідомив у Instagram його колега по гурту Аміль, який також поділився з підписниками зворушливими кадрами з весілля. На фото новоспечене подружжя має закоханий та щасливий вигляд, а святкування відбулося у теплій, дружній та автентичній атмосфері.

Весілля Євгенія Володченка / © instagram.com/amil_kurganagregat

Весілля Євгенія Володченка / © instagram.com/amil_kurganagregat

Весілля Євгенія Володченка / © instagram.com/amil_kurganagregat

Весілля Євгенія Володченка / © instagram.com/amil_kurganagregat

Окрім романтичної події, Євгеній та Діна вирішили перетворити своє свято на можливість допомогти іншим. Пара в соцмережах оголосила великий благодійний збір для військових, знявши відео-пародію на кліп Сергія Жадана та Христини Соловій. Станом на зараз фани та друзі вже зібрали понад трьохсот тисяч гривень, і ця сума продовжує зростати.

Закохані зізнаються, що для них вкрай необхідно поєднати особливий день із доброю справою. Для знаменитостей важливо, аби їхнє весілля принесло не лише особисте щастя, а й користь тим, хто цього потребує.

Нагадаємо, нещодавно співачка Селена Гомес приголомшила фанів новиною про своє перше весілля. Співачка поділилася романтичними фото зі святкування в ретро-стилі.

