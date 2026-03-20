Відомий український співак вперше після гучного розлучення показав нову кохану: що відомо про неї

Лідер гурту «СКАЙ», відомий український співак Олег Собчук вперше розсекретив свою нову кохану.

Артист ще навесні минулого року зізнавався, що закрутив новий роман. Проте відтоді жодних подробиць чи фото з дівчиною Олег не публікував. Та нарешті на черговий день народження обраниці він розкрив усі карти.

Так, Олег показав ніжне фото з Тамарою Божко. Вона є менеджеркою гурту «СКАЙ». У своєму вітальному дописі в Instagram співак публічно звернувся до неї, назвавши її «коханою», та пригадав рядки зі своєї символічної пісні «Кохана». До слова, романтична композиція була створена 2024 року на основі вірша, який надіслав гурту шанувальник.

«Ти небесами подарована мені!

За що? — Дізнатись я не в силі.

Немов вогонь свічі чарівний,

Ти мою душу зігріваєш уві сні.

Своєю ласкою й любов’ю

Даруєш крила, щоб літати,

Й думки, неначе в морі хвилі,

Ти вмієш правильно читати!

Кохана! Кохана! Кохана!

Ніжна і жадана!

Кохана! Кохана! Кохана!

Ти Богом мені дана!

З Днем народження, кохана! Нехай здійснюються мрії», — зворушив Олег.

Зазначимо, до 2023 року Олег Собчук перебував у шлюбі з Марією та виховував двох дітей. Після розлучення ексобраниця музиканта шокувала заявами. Вона публічно заявила, що протягом 20 років спільного побуту перебувала у токсичних стосунках. Зокрема, назвала музиканта аб’юзером та звинуватила його у налаштуванні їхніх двох дітей проти неї. Та Собчук тоді зазначав, що не коментуватиме своє минуле.

