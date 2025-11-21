Відомий український співак вперше показав фото зі свого весілля з дружиною

Співак Юлік / © Пресслужба Юліка

Відомий український співак Юлік показав раніше небачені фото зі свого весілля з дружиною Катериною Демченко.

Виконавець зазвичай неохоче ділиться подробицями особистого життя. Однак цього разу артист трішки привідкрив завісу. Зокрема, він поділився раніше небаченими фото зі свого весілля. До слова, Юлік одружився ще 2014 року.

Весілля Юліка

Весільними світлинами артист поділився не просто так, а з нагоди чуттєвої прем'єри. Співак представив нову композицію "Кохання двох сердець" — проникливу історію про справжнє кохання, яке не боїться відстаней і часу. Це пісня, що торкається душі від перших нот і нагадує: навіть у буремні часи любов залишається найсильнішою зброєю.

"Я написав цю пісню не як романтичну баладу, а як сповідь. Бо коли справді любиш — не шукаєш слів, просто відчуваєш, що це твоє. І якщо ваші серця б'ються в унісон — це вже перемога. Мені хотілося написати її без ідеалізації, без прикрас. Так, як є насправді. Бо сьогодні ми всі навчилися красиво говорити про любов, але не завжди вміємо її проживати", — зізнається Юлік.

Трек написаний під час гастролей за кордоном, коли артист перебував далеко від рідних і близьких. Саме в тій самоті народилася чесна, без прикрас композиція, у якій кожен знайде себе.

"У світі, де все так швидко змінюється, ми часто забуваємо, що любов — це не казка, а вибір. "Кохання двох сердець" — саме про це: про людей, які не здаються, навіть коли важко", — додає співак.

