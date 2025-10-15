Відомий український співак вперше показав маму своєї доньки та зворушив зізнанням: "Сварю себе"

Геннадій Вітер / © instagram.com/genaviter_official

Реклама

Український продюсер та співак Геннадій Вітер, він же Gena Viter, вперше показав матір своєї доньки.

Артист у фотоблогу показав рідкісне фото з жінкою та написав доволі відверте зізнання. Він зазначив, що загадкова красуня — матір його наймолодшої доньки, яку звати Марія. Зрештою, він не став ділиться подробицями про їхні стосунки та чи пара вони зараз. Тим не менш, Геннадій зазначив, що шкодує через те, що інколи не може присвятити родині стільки часу, скільки б хотів.

«Для мене важливо відчувати своїх, у всьому. І знаєте, за що я себе сварю? Саме за, те що не можу постійно бути поруч. Родина, близькі друзі, мої. Ви і є моє повітря. Марія — неймовірна матуся моєї наймолодшої донечки. Дякую за те, що поруч стільки років. Люблю!» — заінтригував підписом фото співак.

Реклама

Геннадій Вітер з матір’ю своєї доньки / © instagram.com/genaviter_official

У коментарях Марія взаємно висловила свої почуття до музиканта: «Моя головна людина!!! Ми любимо тебе до неба і вище… Дякуємо, що завжди з нами у всьому».

До слова, Геннадій Вітер про дітей і коханих майже не розповідає. Свого часу він пояснював, що не афішує особисте життя через бажання зберегти приватність. Але все ж ділився, що є батьком двох дітей. І минулого року зірка показував фото зі своєю маленькою копією — хлопчиком, який ймовірно є його сином. Також відомо про позашлюбну старшу доньку Вітера, про яку він дізнався випадково, коли дівчинці було п’ять років. І тепер він згадав за ще одну наймолодшу донечку.

Нагадаємо, нещодавно 48-річний співак EL Кравчук заговорив про можливе майбутнє поповнення в родині й коли воно зможе статися.