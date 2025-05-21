Відомий український співак висловився про невиліковного сина й розкрив головну проблему

Валерій Харчишин / © YouTube-канал Марічка

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Соліст гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин відповів, які є зрушення у стані здоров'я сина, якому раніше діагностували рідкісне захворювання – нейропсихіатрія.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко музикант розповів, що в Україні лише нещодавно офіційно визнали недугу як окрему категорію. Тому "перспективи лікування є", але поки що ж стрептококова інфекція продовжує уражати мозок Євгена на тлі автоімунного захворювання.

"Ця хвороба не лікується. Ще деякий період тому в Україні вона входила до списку загальної психічної хвороби: шизофренії, наприклад, чи синдром Туретта. А вона включає в себе купу всього психічного. Плюс органічне ураження мозку, плюс інфекційне ураження, плюс автоімунне захворювання. Це і синдром Туретта, це і біполярний, і шизофренія. Це викликано все однією простішою стрептококовою інфекцією. Це коли стрептокок в головному мозку, і він руйнує його, оскільки є супутнє автоімунне захворювання", - розповів Харчишин.

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Валерій Харчишин / © YouTube-канал Марічка

За словами артиста, стан 17-річного юнака стабільний, але, на жаль, не покращується. Тож зараз батьки занепокоєні питанням майбутньої соціалізації Євгена в сучасному світі. Зокрема, у сина зірки є проблема з критичним мисленням.

"Він почувається добре. Ми молилися на пубертант, дочекалися на нього — дива не сталося, як нам обіцяли, але гірше не стало. Він росте, розвивається і, мабуть, це швидке дорослішання йому трошечки допомогло. Питання тепер, як він буде жити, соціалізуватиметься, чи з'явиться в нього критична поведінка. Йому дуже складно в світі розібратися. Підлітку складно в світі розібратися, а підлітку і ще з такими ознаками – він не усвідомлює себе в світі. Він, можливо, навіть не розуміє, що він відмінний від інших людей, інших дітей", - пояснив Валерій.

Водночас співак розкрив і свою головну проблему. За його словами, він дуже довго йшов до прийняття діагнозу сина разом з колишньою дружиною. Харчишин пояснив, що раніше вони шукали вихід у нетрадиційній медицині й налаштовували себе на зміни, коли треба було просто прийняти дитину такою, якою вона є. Тож з цим усвідомленням вони відвідували психотерапевтів.

"Але лікувати потрібно було одночасно не тільки його, але й батьків. І це є найбільшою проблемою, якої ми допустилися. Ми не просто не звернулися до психолога, якби ми це зробили, то ми би швидше дійшли до цього сприйняття. Тобто потрібно було не малювати для себе якийсь марафон перемоги, не дурити себе бабками і звертатися до екстрасенсів", - зізнався співак.

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▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин висловився про особисте життя після розлучення з дружиною. Музикант зізнався, яку людину хоча бачити поруч із собою.