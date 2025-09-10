- Дата публікації
Відомий український співак загримів до лікарні на тлі проблем зі здоров'ям
Про погіршення стану артиста розповіли його зіркові колеги.
Відомий український співак MELOVIN потрапив до лікарні.
Про погіршення стану здоров'я виконавця повідомили його колеги. Зокрема, співачка SWOIIA опублікувала в Instagram-stories фото з Мелом. Вона побажала йому швидкого одужання та зазначила, що артист зі всім впорається.
"Мій Мел загримів до лікарні. Бажаю тобі швидкого одужання! Знаю, що ти вистоїш", - звернулася до MELOVIN артистка.
Також співачка Lama побажала виконавцеві одужання та зазначила, що він сильний та впорається з негараздами: "Швидкого одужання. Тримайся. Ти сильніший, ніж думаєш".
Сам MELOVIN на зв'язок поки що не виходить. Також не відомо, через які саме проблеми зі здоров'ям виконавець опинився в лікарні. Проте, схоже, сталося щось серйозне.
Нагадаємо, нещодавно актор Григорій Бакланов показував фото з лікарні, де він був під крапельницею. В артиста теж виникли проблеми зі здоров'ям, що йому довелося звертатися за допомогою до медиків.