Відомий український співак загримів до лікарні на тлі проблем зі здоров'ям

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Відомий український співак MELOVIN потрапив до лікарні.

Про погіршення стану здоров'я виконавця повідомили його колеги. Зокрема, співачка SWOIIA опублікувала в Instagram-stories фото з Мелом. Вона побажала йому швидкого одужання та зазначила, що артист зі всім впорається.

"Мій Мел загримів до лікарні. Бажаю тобі швидкого одужання! Знаю, що ти вистоїш", - звернулася до MELOVIN артистка.

MELOVIN та SWOIIA / © instagram.com/swoiia

Також співачка Lama побажала виконавцеві одужання та зазначила, що він сильний та впорається з негараздами: "Швидкого одужання. Тримайся. Ти сильніший, ніж думаєш".

MELOVIN та Lama / © instagram.com/lamaukraine

Сам MELOVIN на зв'язок поки що не виходить. Також не відомо, через які саме проблеми зі здоров'ям виконавець опинився в лікарні. Проте, схоже, сталося щось серйозне.

Нагадаємо, нещодавно актор Григорій Бакланов показував фото з лікарні, де він був під крапельницею. В артиста теж виникли проблеми зі здоров'ям, що йому довелося звертатися за допомогою до медиків.