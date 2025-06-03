ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
2 хв

Відомий український співак заявив про мобілізацію й показався у військовій формі: "Був розчарований"

Микита Ломакін заговорив про ментальний злам і розкрив подробиці, як саме потрапив у військо.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Микита Ломакін

Микита Ломакін / © instagram.com/nikitalomakinofficial

Український співак MYKYTA LOMAKIN, який став відомим завдяки участі у шоу "Х-фактор", вступив до лав ЗСУ.

Співак зробив новий допис у фотоблогу та показався у військовій формі з підстриженим волоссям. Він не став вдаватися у подробиці, де зараз служить. Але при цьому розповів, що його "мобілізували достатньо жорстко" та зараз він переживає непростий період.

"Напевно ви гадали, куди я зник на такий тривалий час, чому не співаю вам, не виступаю та не продовжую навчати співу. Мене мобілізували достатньо жорстко, як і багатьох чоловіків нашої країни. Від першого дня своєї мобілізації я не мав ні сил, ні можливості все розповісти. Був розчарований у людяності і світі після почутого і побаченого. Тепер я спостерігаю зсередини, що війна накоїла в душах та думках людей", - написав артист.

Микита Ломакін / © instagram.com/nikitalomakinofficial

Микита Ломакін / © instagram.com/nikitalomakinofficial

Тим не менш, Ломакін визнає, що попри побачений інший бік медалі, він намагається не втратити людяність. Ба більше, співак пообіцяв фанам не зневірюватися та продовжувати творити й записувати в блокнот нові ідеї для пісень.

"Ситуації, які вже трапилися зі мною, ледве не зламали мене. В таких умовах складно знайти філософію та віру або мати хоч якусь надію. Але я тримаюсь і не втрачаю повагу до людської душі, не припиняю думати. Мій мозок шукає пояснення, виправдання ситуації та стратегії виживання в існуючих умовах. Я буду триматися і далі, залишаючись, перш за все, людиною. Хоча тут майже всі сприймають це як слабкість. Я знаю, що мою любов до світу почують тільки тоді, коли дізнаються, що я витримав і при цьому залишив свої чисті наміри до кожного ближнього. Тож, я живий, буду намагатися іноді писати свої трансформаційні думки. І писати в блокноті пісні", - зворушив Микита.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Даша Малахова відкрито підтримала ЛГБТ-спільноту в ЗСУ та публічно викрила свої колишні стосунки з жінками.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie