Відомий український співак заявив про мобілізацію й показався у військовій формі: "Був розчарований"

Микита Ломакін / © instagram.com/nikitalomakinofficial

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Український співак MYKYTA LOMAKIN, який став відомим завдяки участі у шоу "Х-фактор", вступив до лав ЗСУ.

Співак зробив новий допис у фотоблогу та показався у військовій формі з підстриженим волоссям. Він не став вдаватися у подробиці, де зараз служить. Але при цьому розповів, що його "мобілізували достатньо жорстко" та зараз він переживає непростий період.

"Напевно ви гадали, куди я зник на такий тривалий час, чому не співаю вам, не виступаю та не продовжую навчати співу. Мене мобілізували достатньо жорстко, як і багатьох чоловіків нашої країни. Від першого дня своєї мобілізації я не мав ні сил, ні можливості все розповісти. Був розчарований у людяності і світі після почутого і побаченого. Тепер я спостерігаю зсередини, що війна накоїла в душах та думках людей", - написав артист.

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Микита Ломакін / © instagram.com/nikitalomakinofficial

Тим не менш, Ломакін визнає, що попри побачений інший бік медалі, він намагається не втратити людяність. Ба більше, співак пообіцяв фанам не зневірюватися та продовжувати творити й записувати в блокнот нові ідеї для пісень.

"Ситуації, які вже трапилися зі мною, ледве не зламали мене. В таких умовах складно знайти філософію та віру або мати хоч якусь надію. Але я тримаюсь і не втрачаю повагу до людської душі, не припиняю думати. Мій мозок шукає пояснення, виправдання ситуації та стратегії виживання в існуючих умовах. Я буду триматися і далі, залишаючись, перш за все, людиною. Хоча тут майже всі сприймають це як слабкість. Я знаю, що мою любов до світу почують тільки тоді, коли дізнаються, що я витримав і при цьому залишив свої чисті наміри до кожного ближнього. Тож, я живий, буду намагатися іноді писати свої трансформаційні думки. І писати в блокноті пісні", - зворушив Микита.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Даша Малахова відкрито підтримала ЛГБТ-спільноту в ЗСУ та публічно викрила свої колишні стосунки з жінками.