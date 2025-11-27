Відомий український співак заявив про повернення до України з-за кордону під час війни

SadSvit / © instagram.com/sadsvit

Український співак SadSvit, який свого часу випускав дует з Тіною Кароль і набирає мільйонні прослуховування треків, заговорив про відновлення концертної діяльності в Україні.

Виконавець вже протягом декількох років проживає за кордоном. Проте в інтерв’ю «СучЦукрМуз» він зізнався, що не почувається там у своїй тарілці. До того ж прагне творити саме для української аудиторії. Тому під час війни вирішив повернутися до Батьківщини.

Ведучий Альберт Цукренко поцікавився, чи пов’язано це із законом про перетин кордону юнаків до 22 років. На це 21-річний SadSvit відповів, що передусім керується просто власними відчуттями. Але дійсно, це не скасовує того, що наступного року виконавцеві виповниться 22 роки й він ще матиме змогу виїхати з України.

«Не знаю, що мені тут (у Польщі — прим. ред.) робити. Моє перебування в Європі я сприймаю, як етап дорослішання. У 18 років я був дитиною, не до кінця самостійною, і я радий, що тоді у мене з’явився простір, аби зрозуміти що сталося. Радий, що я повертаюсь з дорослим розумом і свідомістю. Розумію, що на мене не може більше ніхто впливати», — поділився SadSvit.

SadSvit / © instagram.com/sadsvit

Співак говорить, що вже «наступного року робитимуться концерти» в Україні. А поки ж за кордоном він продовжує допомагати Батьківщині під час війни. І додає, що також поверненню додому сприяє його чітка щира позиція.

«Я реально щирий в тому, що говорю та роблю. Стараюсь допомагати всім, чим можу: фінансово та морально. У мене, багато знайомих і друзів у війську, батько на Покровському напрямку. Моя позиція щира, бо я все ж таки лишаюсь 21-річним максималістом. Зрозумів, що моя чітка позиція полягає в тому, що я не розумію, що я роблю тут (у Польщі — прим. ред.), і я хотів би приїхати продовжити вести культурну діяльність в Україні, де я народився. Ніколи не сприймав своє перебування тут як таке, що буду пускати коріння. А через силу полюбити місто — це нещиро», — підкреслив артист.

