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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1075
Час на прочитання
2 хв

Відомий український співак заявив про завершення військових навчань: "Боявся втратити себе"

Микита Ломакін розповів про навички, які йому вдалося опанувати.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Микита Ломакін

Микита Ломакін / © instagram.com/nikitalomakinofficial

Український співак Микита Ломакін завершив базову загальновійськову підготовку (БЗВП) та вперше публічно розповів про свій досвід.

Зірка у фотоблогу щиро зізнався, що це був один із найскладніших періодів у його житті, який назавжди змінив його світогляд і ставлення до війни. Він додав, що витримав усі випробування завдяки тим, хто був поруч.

"БЗВП для мене завершилось. Я боявся змінитися і втратити себе. І я змінився, але не втратив себе. Мені було складно фізично і морально, складно тримати свою психіку в балансі. Але я все ж довірився долі і людям. Мої інструктори і побратими говорили зі мною і підтримували, ставилися з розумінням до мого стану, бо знали, що глибоко творчі люди занадто чуттєві. Але ж на нашу країну напали зі зброєю. І зараз ми маємо навчитися захищати і захищатися зі зброєю в руках. Мене та моїх побратимів вчили виживати", — поділився артист.

Микита Ломакін під час БЗВП / © instagram.com/nikitalomakinofficial

Микита Ломакін під час БЗВП / © instagram.com/nikitalomakinofficial

Ломакін розповів, що за час підготовки йому довелося засвоїти цілий набір знань і навичок, які в майбутньому допоможуть вберегти життя. Та все ж з усього співакові припало до душі розбиратися у системі РЕБ.

"Нас вчили багатьом речам. Типам зброї та небезпеки, базовим тактикам пересування, стрільбі з автомата, метанню гранат, різновидам мін та мінній безпеці, використанню природного та неприродного укриття, щоб мати шанси врятуватись від дронів, надавати першу допомогу при кровотечах та проблемах з диханням. Особливо зацікавило, як працюють РЕБи", — зізнався Микита.

Микита Ломакін під час БЗВП / © instagram.com/nikitalomakinofficial

Микита Ломакін під час БЗВП / © instagram.com/nikitalomakinofficial

Завдяки проходженню БЗВП артист усвідомив глибший розрив між військовими та тими, хто залишився в тилу. Він поділився власним баченням того, що обʼєднувати українців має не лише війна, а й щире людське ставлення одне до одного.

"Тепер я маю повне розуміння, чому багато військових ображаються на цивільних і чому цивільні не до кінця відчувають та розуміють військових. Які б складнощі не переживала людина у цивільному житті, вона ніколи не зрозуміє, наскільки відрізняється життя військового, що стоїть на захисті країни. Я мрію, щоб всі відчували єдність, як це було на початку повномасштабної війни. Я мрію, щоб всі поважали один одного базово. Я мрію, щоб ворог відступив, побачивши цілу країну однодумців. Я мрію про мир, як і всі, але тепер маю повне розуміння, скільки потрібно віддати спільних сил за те, щоб він настав", — підсумував зірка.

Нагадаємо, нещодавно Микита Ломакін зізнався, як він змінився після мобілізації.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1075
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