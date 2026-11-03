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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
2 хв

Відомий український співак заінтригував участю у нацвідборі на "Євробачення-2027" уп'яте

Артист вже й заговорив про конкурсну пісню.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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LAUD

LAUD / © instagram.com/laud_vk

Український співак LAUD, справжнє ім’я якого Владислав Каращук, заінтригував участю у Національному відборі на «Євробачення-2027».

Торік артист намагався потрапити на конкурс. Однак у фіналі нацвідбору виконавець посів друге місце. Та LAUD на проєкті «Наодинці з Гламуром» натякає, що повернеться на конкурс. Виконавець говорить, що після перегляду «Євробачення-2026» був настільки натхненний, що створив демку пісні. Співак переконаний, що це саме те, що треба для пісенного конкурсу. Окрім того, артист цікавився у прихильників, чи варто йому повертатися на нацвідбір, а ті відповіли ствердно.

«Після фіналу „Євробачення“ цього року я на натхненні написав дуже класну демку. Я запитав в українців, чи подаємо ми фірму 2027 року? Всі сказали: „Звичайно! Якщо тебе не буде, ми не будемо дивитися нацвідбір“. Я дуже цьому вдячний! І я ось на цьому натхненні написав класну демку, вона дуже крута, вона на контрасті, це вже не така лірика, це може бути класно», — поділився артист з Анною Севастьяновою.

LAUD / © instagram.com/laud_vk

LAUD / © instagram.com/laud_vk

Також виконавець говорить, що з ним зв’язувався продюсер нацвідбору на «Євробачення-2027». Однак поки що це всі подробиці, які може розкрити LAUD. Артист запевнив, що незабаром єврофани про все дізнаються.

«Діма писав мені, чи хочу я подаватися на нацвідбір цього року. Це поки все, що я можу сказати. Я триматиму інтригу. Ви побачите все, коли буде новина», — зазначив артист.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «Ми не сім’я»: Темляк про колишню, Соломка про таємне кохання, Дядя ЖОРА про гонорари ЛЕСІ НІКІТЮК

Зазначимо, LAUD вже чотири рази намагався потрапити на пісенний конкурс. 2018 року він посів у фіналі 4 місце, 2019-го артист вибув у півфіналі, 2022-го його дискваліфікували, а 2026-го співак посів друге місце.

Нагадаємо, «Євробачення-2027» відбудеться у травні в Болгарії. Нещодавно стало відомо, що країна, яка чотири роки уникала конкурс, здивує поверненням на сцену.

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