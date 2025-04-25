Відомий український співак закрутив роман через рік після скандального розлучення

Олег Собчук

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Лідер гурту "СКАЙ", відомий український співак Олег Собчук поділився подробицями особистого життя.

У коментарі "ЖВЛ" виконавець уперше після розлучення з колишньою дружиною Марією заявив про нові стосунки. Собчук не став розкривати, хто саме його нова обраниця, але зазначив, що поруч з нею він активно розвивається в творчості. Але поки що про весілля та створення родини зірка не замислюється.

"Моя кохана жінка. Інакше я б не зміг творити. Кохання — будівельний матеріал для створення нових пісень. Не готовий відповісти (про створення нової родини – прим. ред.), рано", — зазначив артист.

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Олег Собчук / © instagram.com/sob4uk

Також музикант прокоментував скандали, в яких його звинувачує ексдружина. Зокрема, в аб'юзі та налаштуванню їхніх двох дітей проти неї. Олег на це відповідає відмовою повертатися до минулого й додає, що фокусується на корисних речах у теперішньому.

"Ідеальним не будеш ніколи. Не буду коментувати стосунки з колишніми. Головне йти вперед, займатися своєю справою та допомагати", — пояснив зірка.

Нагадаємо, нещодавно вагітна співачка СолоХа поскандалила з Тарасом Цимбалюком, якому інсайдери приписували батьківство. Після спростування цього факту артистка розкритикувала актора й звинуватила його у неповазі.