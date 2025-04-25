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Відомий український співак закрутив роман через рік після скандального розлучення
Олег Собчук відповів, як нове кохання вплинуло на нього.
Лідер гурту "СКАЙ", відомий український співак Олег Собчук поділився подробицями особистого життя.
У коментарі "ЖВЛ" виконавець уперше після розлучення з колишньою дружиною Марією заявив про нові стосунки. Собчук не став розкривати, хто саме його нова обраниця, але зазначив, що поруч з нею він активно розвивається в творчості. Але поки що про весілля та створення родини зірка не замислюється.
"Моя кохана жінка. Інакше я б не зміг творити. Кохання — будівельний матеріал для створення нових пісень. Не готовий відповісти (про створення нової родини – прим. ред.), рано", — зазначив артист.
Також музикант прокоментував скандали, в яких його звинувачує ексдружина. Зокрема, в аб'юзі та налаштуванню їхніх двох дітей проти неї. Олег на це відповідає відмовою повертатися до минулого й додає, що фокусується на корисних речах у теперішньому.
"Ідеальним не будеш ніколи. Не буду коментувати стосунки з колишніми. Головне йти вперед, займатися своєю справою та допомагати", — пояснив зірка.
Нагадаємо, нещодавно вагітна співачка СолоХа поскандалила з Тарасом Цимбалюком, якому інсайдери приписували батьківство. Після спростування цього факту артистка розкритикувала актора й звинуватила його у неповазі.