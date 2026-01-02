ТСН у соціальних мережах

Гламур
206
2 хв

Відомий український співак здивував найбільшим форс-мажором на Новий рік: "Я цілувався з ящіркою"

Артист пригадав, як свого часу святкував з друзями Новий рік.

Віра Хмельницька
BRYKULETS

BRYKULETS / © instagram.com/brykulets

Відомий український співак BRYKULETS, справжнє ім’я якого Іван Іщенко, здивував своїм найбільшим форс-мажором на Новий рік.

Артист на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнається, що в юності доволі «весело» гуляв, тож все не пам’ятає. Проте один Новий рік, який виконавець святкував у рідному Миргороді, чудово закарбувався в пам’яті. BRYKULETS говорить, що на ранок 1 січня прокинувся, а замість шкарпеток на його ногах були рукавиці. Окрім того, співак тоді ще й з ящіркою цілувався. Все це, звичайно, було в стані алкогольного сп’яніння.

«Через те, що я дуже веселий, у мене погана пам’ять. Це, мабуть, ще було у Миргороді, десь в останні роки, доки я там ще жив. Те, що я хоч трішки ще пам’ятаю, це однокласники якісь, якийсь дім, і в мене рукавиці замість шкарпетки на нозі. І я цілувався з ящіркою. Ну, звісно, ця історія була під алкоголем», — розповів співак Анні Севастьяновій.

BRYKULETS / © instagram.com/brykulets

BRYKULETS / © instagram.com/brykulets

До речі, наразі BRYKULETS майже не п’є алкоголь. Виконавець може дозволити собі зовсім трішечки і лише на роботі.

206
