Відомий український співак здивував виглядом після схуднення на 40 кг: "Для мене це було спасінням"

Нікіта Кісельов / © instagram.com/nikitakiselov

Реклама

Відомий український співак Нікіта Кісельов розповів про своє разюче схуднення.

У 27 років артист важив 130 кг, і проблеми з надмірною вагою тягнулися ще з дитинства. Він використовував різні методи — від суворих дієт до небезпечних способів контролю ваги, але вони не давали результату.

"Це називається РХП. Це психологічне захворювання, невпевненість у собі. Я з 1–2 класу почав активно набирати вагу і постійно намагався її скинути", — зізнався Нікіта в шоу "Тур зірками".

Реклама

Справжній прорив стався, коли співак почав працювати над психологічними причинами, зайнявся спортом, консультувався з ендокринологом та приймав спеціальні ліки від інсулінорезистентності. За його словами, саме ін’єкції теж допомогли досягти результату.

Нікіта Кісельов до та після схуднення

"Для мене це було спасінням. Я налагодив стосунки з їжею і нарешті позбувся зайвої ваги", — додав Кісельов.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповіла, як їй вдалося схуднути на 25 кілограмів. Артистка спростувала чутки про використання препарату для діабетиків "Оземпік".