- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 2929
- Час на прочитання
- 1 хв
Відомий український співак здивував виглядом після схуднення на 40 кг: "Для мене це було спасінням"
Пропонуємо подивитися, який вигляд має артист після вагомих змін у зовнішності.
Відомий український співак Нікіта Кісельов розповів про своє разюче схуднення.
У 27 років артист важив 130 кг, і проблеми з надмірною вагою тягнулися ще з дитинства. Він використовував різні методи — від суворих дієт до небезпечних способів контролю ваги, але вони не давали результату.
"Це називається РХП. Це психологічне захворювання, невпевненість у собі. Я з 1–2 класу почав активно набирати вагу і постійно намагався її скинути", — зізнався Нікіта в шоу "Тур зірками".
Справжній прорив стався, коли співак почав працювати над психологічними причинами, зайнявся спортом, консультувався з ендокринологом та приймав спеціальні ліки від інсулінорезистентності. За його словами, саме ін’єкції теж допомогли досягти результату.
"Для мене це було спасінням. Я налагодив стосунки з їжею і нарешті позбувся зайвої ваги", — додав Кісельов.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповіла, як їй вдалося схуднути на 25 кілограмів. Артистка спростувала чутки про використання препарату для діабетиків "Оземпік".