ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2929
Час на прочитання
1 хв

Відомий український співак здивував виглядом після схуднення на 40 кг: "Для мене це було спасінням"

Пропонуємо подивитися, який вигляд має артист після вагомих змін у зовнішності.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Нікіта Кісельов

Нікіта Кісельов / © instagram.com/nikitakiselov

Відомий український співак Нікіта Кісельов розповів про своє разюче схуднення.

У 27 років артист важив 130 кг, і проблеми з надмірною вагою тягнулися ще з дитинства. Він використовував різні методи — від суворих дієт до небезпечних способів контролю ваги, але вони не давали результату.

"Це називається РХП. Це психологічне захворювання, невпевненість у собі. Я з 1–2 класу почав активно набирати вагу і постійно намагався її скинути", — зізнався Нікіта в шоу "Тур зірками".

Справжній прорив стався, коли співак почав працювати над психологічними причинами, зайнявся спортом, консультувався з ендокринологом та приймав спеціальні ліки від інсулінорезистентності. За його словами, саме ін’єкції теж допомогли досягти результату.

Нікіта Кісельов до та після схуднення

Нікіта Кісельов до та після схуднення

"Для мене це було спасінням. Я налагодив стосунки з їжею і нарешті позбувся зайвої ваги", — додав Кісельов.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповіла, як їй вдалося схуднути на 25 кілограмів. Артистка спростувала чутки про використання препарату для діабетиків "Оземпік".

Дата публікації
Кількість переглядів
2929
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie